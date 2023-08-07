生活不留白！Gigi、史丹利開箱「歐德集團客製 LOFT風品味居」
熱愛旅遊的銀色夫妻Gigi和史丹利，兩人平時熱愛旅遊、海邊活動，可說是彼此最好的玩伴與旅伴，不過，先前因為疫情無法出國，導致得長時間待在家，因而發現老公寓住宅的生活機能不符所需，於是兩人經過討論後，決定買下25坪含陽台預售屋，而最重要的裝潢大小事則找上歐德設計師張嘉娟規劃。沒想到完工後，夫妻兩直呼「更想宅在家不出門了!」，不禁令人好奇，這裝潢背後有著什麼樣的神奇魅力。
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喜歡深色調的Gigi和史丹利，開口要求的第一句話竟是「不想要家裡太白」，還說太白好像住在博物館裡，完全打破小坪數用淺色調常規，因此從天花板、壁面、地面、衛浴充斥深灰、深木紋、莫蘭迪深藍、到花園綠等，以美式工業風元素，營造咖啡廳 LOFT 慵懶氛圍，混搭出專屬風格。
再來就是「需要非常龐大的收納空間」，因為夫妻倆東西超多，除了衣服之外，還有很多公仔、玩偶、滑板車、腳踏車、雪板、雪衣、行李箱等，史丹利笑說「打包過程簡直就是惡夢，斷捨離超多東西，沒想到還是留下一堆!」考驗設計師規劃功力，先是把3房2廳改成2房2廳，量身訂製各式造型儲物展示櫃、臥榻、洞洞板、小蜻蜓掀床，滿足多元收納、美感有型外，利用格柵隱藏門、穀倉滑門放大公領域，裝潢後儲物空間還有餘裕，讓 Gigi驚呼「設計師好神!」
在舊家就對優渥實木家具情有獨鍾的夫妻倆，除了把之前的帕瑪沙發、格柵搖椅全數搬到新家外，還添購凡島餐桌、湖濱長凳、戴帽小王子餐椅，這些家具不但成了兩人、親友聚會最常膩在一起的場域，更是Gigi小心維護深怕磕碰的寶貝，還說常被老公埋怨只要不小心碰撞，就會不斷被碎念。
讓夫妻倆很滿意的還有陽台，因為「不想穿鞋」，所以選擇「歐德地球木戶外木地板」，此款是利用板材餘料，經特殊製程，適合戶外空間鋪設，耐磨防滑、不易龜裂發黴，鋪上去後不但變得超好看，可以赤腳在陽台看書，讓Gigi和史丹利大讚「裝潢新家還可以環保愛地球。」
一人一間的浴室部分，史丹利想要「英倫風」，壁面選用莫蘭迪深藍，搭配黑白六角磚，和復古花灑，超大膽搭配，讓設計師直說「效果超好！」喜歡大自然、色彩繽紛的Gigi，則選用綠色調搭配顏色豐富六角磚，喜歡泡澡的她刻意選擇蛋型浴缸，感覺就像出國度假去！笑稱「新家太舒服，出門就想回家。」