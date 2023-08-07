卡努颱風豪雨重創南投　受災戶9大稅捐減免一次看

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至於稅捐延期或分期繳納規定，依稅捐稽徵法第26條第1項規定，納稅義務人因天災、事變、不可抗力之事由或為經濟弱勢者，不能於法定期間內繳清稅捐者，得於規定納稅期間內，依財政部訂定的「納稅義務人申請延期或分期繳納稅捐辦法」，向稅捐稽徵機關申請延期或分期繳納，延期最長12個月，最長可分36期。
至於受災納稅人9大稅捐減免的相關申請事項及申請時間如下：
1、綜所稅： 個人災害損失在災害發生後30日內，填好個人災害損失申請表，向所在地國稅局、分局或稽徵所提出申請。
2、營所稅：營利事業災害損失，填寫營利事業原物料、商品變質報廢或災害申請書、營利事業固定資產及設備報廢或災害申請書，在災害發生後30日內，向所在地國稅局、分局或稽徵所提出申請。
3、營業稅：小規模營業人扣除未營業天數，填寫小規模營業人扣除未營業日數申請書，在災害發生後向所在地國稅局、分局或稽徵所提出申請。
4、娛樂稅：查定課徵的娛樂業扣除未營業天數，填寫申請書，並在災害發生後，向所在地地方稅稽徵機關或分支單位，縣轄部分亦可向當地鄉、鎮、市公所提出申請。
5、貨物稅：貨物稅廠商，其已稅或免稅貨物消滅或受損致不能出售者，申請已納稅款的退還或銷案，在災害發生後 30日內填寫申請書，向所在地國稅局、分局或稽徵所提出申請。
6、菸酒稅：菸酒稅廠商，其已稅或免稅菸酒消滅或受損致不能出售者，申請已納菸酒稅及菸品健康福利捐之的退還或銷案，在填寫申請書後，在災害發生後30日內填寫申請書，向所在地國稅局、分局或稽徵所提出申請。
7、房屋稅：房屋毀損3成以上，填寫房屋災害損失稅捐減免申請書，在災害發生之日起30日內向所在地地方稅稽徵機關或分支單位申請。
8、地價稅：土地因山崩、地陷、流失、沙壓等環境限制及技術上無法使用，填寫減免地價稅申請書，在112年9月22日前或災害發生之日起30日內，向所在地地方稅稽徵機關或分支單位申請。
9、使用牌照稅：汽車、機車（151cc以上）因災害受損停駛、報廢，填寫使用牌照稅退稅申請書，在災害發生之日起1個月內向所在地地方稅稽徵機關或分支單位申請。