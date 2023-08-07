夏克立還要上訴！曝黃嘉千僱保鑣阻擋 法官想幫忙也無能為力
夏克立與黃嘉千16年的異國婚姻剪不斷理還亂，雙方在加拿大、台灣兩地打離婚官司，耗時非常冗長，在分隔兩地的前提下，只能不停隔空喊話，夏克立今（7）日再度在社群平台發表聲明，強調關於家暴官司確定結束，自己依然是清白的，其他家事案件會繼續上訴到加拿大最高法院，也哀怨表示返台時曾被黃嘉千聘僱的保鑣阻擋，無法見到想見的人，但他不會放棄爭取權益。
記者江芷稜/綜合報導
夏克立上週主張家暴官司無罪後，黃嘉千委由律師發聲明，稱該案件因當事人不在加拿大所以延宕，仍在處理中，友人也向媒體爆料指夏克立擁有3間房產、千萬存款，卻對外哭窮「演很大」，逼得他再度發布影片，透露在加拿大買賣房產需經過夫妻兩方同意，如今官司纏身，他即使有房產也無法賣出，反而得負擔高額房貸，必須跟友人借錢才能維生。
夏克立今日在微博、IG二度發聲明駁斥黃嘉千說法，並透露去年11月返台處理官司時，數度遭到女方阻攔，無法見到重要的人，對方甚至聘請保鑣阻止見面，基於自己在台灣沒有親友能為其發聲，加上礙於法律規定，即使媒體想幫忙也無從下手，讓他覺得相當無力。
夏克立難過表示，台灣法官試圖幫助他，還是遭到阻攔，只能勸他嘗試打電話，「法院疲於奔命且效率低下，20個月了」，自己寫下真相卻可能遭遇麻煩，但他不願放棄，表示會將官司帶到加拿大最高法院，繼續爭取自己的權益。
※【NOWnews 今日新聞
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