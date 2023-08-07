市府親子電影院開幕 謝國樑：借鏡新加坡打造親子娛樂空間
為提供洽公民眾友善親子空間，基隆市政府進行跨局處整合，打造首座市府親子電影院，基隆市長謝國樑今（7）日出席開幕記者會上表示，親子電影院概念發想借鏡新加坡樟宜機場的設計，配合市府辦公時間開放使用，讓小朋友隨家長到市府洽公時，也能享有優質且友善的親子互動、休憩環境。
記者吳嘉億／綜合報導
謝國樑表示，市府親子電影院希望提供市民到市府洽公時，孩子們也能享有一個舒適的親子娛樂空間，現場安排志工同仁協助，讓孩子盡情放電，家長在洽公等待與親子互動之間獲得雙贏，這也是身為家長的市長，和多數父母共同的心聲。
基隆市政府綜合發展處長林麗蟬表示，原本位於市府一樓的市民接待室，由基隆市工策會向企業募集影音設備，交由綜發處負責設備管理及電影院空間維護，文化局則協助取得電影授權，社會處聯繫志工同仁負責現場影片播放及提供民眾必要協助，展現市府團隊的行動力及橫向整合力。
親子電影院開放時間為每周一至周五的上午9時至12時、下午1時30分至5時，提供0至12歲的兒童一起觀賞，6歲以下兒童需有一名家長或成年人陪同入場，由工作人員協助進行手部消毒，如身體不適或體溫超過37.5度將不得入場。