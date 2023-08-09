《機動戰士鋼彈 U.C. ENGAGE》國際版即將發行！事前登錄正式開始
萬代南夢宮娛樂股份有限公司宣布，專為App Store/Google Play平台開發的全新鋼彈智慧型手機遊戲《機動戰士鋼彈 U.C. ENGAGE》國際版已於各平台正式開放事前登錄，該作目前已在日本突破250萬次下載！台灣事前登錄正式開跑，並同步公開官方網站及宣傳影片。此外，官方網站亦同步上線，將陸續公布遊戲的最新資訊。
生活中心/綜合報導
機動戰士鋼彈U.C. ENGAGE為一款將鋼彈宇宙世紀作品齊聚一堂的戰爭模擬遊戲。可盡情享受到宇宙世紀作品中附帶動畫的精華片段，以及融合了動畫與戰鬥/冒險的全新劇情！還能在簡易操作/自動遊玩的戰爭模擬戰鬥中，身歷其境進行3D MS所展開的6vs6張力十足的戰鬥，親身感受宇宙世紀的戰場！
除此之外，官方也即將推出直擊鋼彈作品幕後製作之影像企劃「ENGAGE幕後實錄」，在影片中將直擊參與鋼彈系列作品製作的工作人員，以及揭露「U.C. ENGAGE」的幕後開發過程。
在雙平台進行之外，亦可透過關注官方Twitter、官方Facebook帳號來完成事前登錄。根據達成件數，於遊戲上線的同時將贈送豪華福利。達成10萬件即可獲贈相當於可進行10連轉蛋的「鑽石3,000個」以及「UR鋼彈」。
達成1萬件：鑽石100個
達成3萬件：鑽石200個
達成5萬件：鑽石400個
達成8萬件：鑽石800個
達成10萬件：鑽石1,500個＆UR鋼彈
詳情請查看事前登錄網站