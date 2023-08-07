日圓先生預估日本不會干預匯率！看好日圓升值 年底可望升破130
日本前財務省官員、有「日圓先生」（Mr. Yen）之稱的榊原英資，近日接受《路透社》採訪時表示，日本政府不太可能干預外匯市場，因為當前日圓已經找到了一些支撐力道，且隨著美國聯準會升息結束，榊原英資更預測日圓將大幅走強。
記者倪浩軒/綜合報導
《路透社》報導指出，榊原英資認為隨著美國聯準會升息結束，日本經濟前景轉好，日圓將大幅升值，有望在年底前達到1美元兌130日圓的水準。榊原英資表示，「我認為財務省和日本央行對目前的經濟情況相當滿意」，預計日本當局不會針對匯率走勢採取任何干預措施。
自美國聯準會於2022年3月開始快速升息以應對通貨膨脹以來，日圓已下跌約14%，但日本央行在這期間持續堅守貨幣寬鬆政策，直到7月28日才宣布殖利率曲線控制（YCC）政策將更加靈活，以應對經濟局勢的不確定性與減輕貨幣寬鬆的副作用，被認為是貨幣政策轉變的信號。
目前日圓匯率穩定，大約在1美元兌142日圓附近徘徊。榊原英資認為，日本已經擺脫了通貨緊縮，美元兌日元的「潮流已經改變」，雖然不能排除匯率市場波動的可能性，但榊原英資預期在年底前可望達到1美元兌130日圓的水準，且日圓將繼續走強，升值到1美元兌120日圓左右。如果日圓果真按照這個走勢發展，榊原英資表示，「日本政府應該會感覺很舒服」。