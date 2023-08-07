天氣預報／父親節又濕又熱！北台灣好天氣也沒了 蘭恩颱風明生成
明（8）日父親節來臨，中央氣象局表示，受到西南風持續影響，中南部明天還是會有局部大雨和豪雨的出現，北台灣則是因為一股西北風進入，天氣也將轉為不穩定，時不時會有零星降雨，不過各地極端高溫將有所趨緩，類似的天候狀況預計將持續到週五（8月11日），今年第7號颱風「蘭恩」則預計在明日上半天生成，對台灣無影響。
記者張志浩/綜合報導
氣象局預報員曾昭誠說明，明日西南風雖然略微減弱，但是水氣仍較多，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，且容易有局部大雨發生，尤其南部山區甚至會有局部豪雨，北台灣則因為西北風遇上西南風的原因，整體大氣變得較不穩定，全天都有短暫陣雨機會，其它地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。
氣溫部分，今（7）日花蓮瑞穗飆出攝氏40.2度的極端高溫，不過明日西南風減弱，最高溫雖然還是在花東地區，但不會標得太誇張，北部也因為雲量較多，氣溫略降，但整體感受仍是炎熱，各地氣溫分佈上，全台明日高溫皆落在攝氏32至35度，低溫則在攝氏26至28度。
曾昭誠補充，今早生成的熱帶性低氣壓，預計會在明日上半天增強為今年第7號颱風「蘭恩」，未來路徑上預計將往日本靠近，是否登陸日本還有變數，但受導引氣流影響會逐漸轉向，其位處的海域緯度較高、垂直風切較大，也不利颱風發展，加上它距離台灣相當遙遠，並不會造成影響。