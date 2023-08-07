古天樂《暗殺風暴》毀容成街友！吳鎮宇嚇到認不出

香港犯罪電影《暗殺風暴》由香港鬼才導演邱禮濤執導，集合香港實力派演員古天樂、吳鎮宇、張智霖、胡杏兒及周秀媛共同演出。其中古天樂為了電影竟然「毀容」上陣，以特殊化妝遮掩帥氣容貌，扮演被暗殺事件波及的街友，連好友吳鎮宇都無法認出，劇組特別邀請《攻殼機動隊》的特效化妝師陳嘉偉，為他打造出幾乎面目全非的毀容造型，古天樂笑說：「我之前也演過毀容的樣子，但這回毀爛的程度是最嚴重的一回。」
記者黃雅琪/綜合報導
古天樂在《暗殺風暴》中一人分飾三角，預告中，他因被暗殺事件的爆炸引發的大火波及，嚴重燒傷而毀容、跛腳，還要靠人工發聲器說話；古天樂表示，在電影中並非第一次化特效妝容，但在《暗殺風暴》中毀容程度可說是最高等級：「是我入行以來毀壞最嚴重的一次。」
吳鎮宇在演出前，第一次見到化上特效妝的古天樂時，認不出好友還以為是替身，直到古天樂叫他說：「是我啦！」他才驚呼真的沒有發現是古天樂，可見這次古天樂的特效讓他變得面目全非。古天樂表示，配合劇本需要，不介意用何種造型演出，至於化特效爛臉妝是否非常不舒服？他說：「還好，但因為電影是在夏天拍攝，整張臉黏上了假皮、膠水，還有弄上假鬍子，又有動作場面，真的很熱。」而且他看自己的毀容造型，也覺得很有趣，笑說：「真是有夠破爛的。」《暗殺風暴》8月25上映。