中元節拜好兄弟最夯泡麵榜出爐！肉燥麵只排第三 冠軍月銷11萬杯
民俗月快到了，不少人都會在中元節普渡拜拜。但哪一款泡麵才是中元節節最夯的泡麵？根據momo購物網統計站上銷量，公布「2023中元泡麵十大熱銷榜」，除了「台味泡麵」以五席之姿榮登消費者的最愛，從小吃到大的統一肉燥麵排第三，冠軍是「來一客」鮮蝦魚板風味杯麵，民眾應該一點都不陌生，中元拜拜、颱風囤貨都有這一味。
記者周淑萍/綜合報導
Momo分享「2023中元普渡泡麵十大熱銷榜」發現，有別於居家自煮需求選購袋裝泡麵，中元普渡時消費者則偏好「杯麵/碗麵」更能呈現澎派的供桌；在口味選擇上仍「台味泡麵」，橫掃熱銷榜冠軍及五個席次，像是「來一客」鮮蝦魚板風味杯今年再度蟬聯冠軍寶座，清甜鮮蝦、小巧魚板搭配嫩芽海帶，帶出清爽又鮮美的湯頭，單月狂銷破11萬杯，相當於半個足球場。
泡麵界常勝軍「統一麵」肉燥風味今年獲得第三名，經典的豬油拌炒紅蔥頭，是一款看到名字就會有味道飄出來的泡麵；熱銷第四名為大學生譽為最奢華的泡麵「滿漢大餐」蔥燒牛肉麵；第六名及第九名分別為國民速食乾麵第一品牌「維力」炸醬麵，以及「維力」一度贊紅燒牛肉麵。
此外，「日韓風味」泡麵備受消費者關注，首次登上熱銷榜就擠進第二名的「NISSIN日清」咚兵衛油豆腐烏龍麵，烏龍麵滑嫩有彈性，搭配整塊的香甜綿密、香氣十足油豆腐，為日本最暢銷的即食烏龍麵；第五名是韓國國民拉麵「NONG SHIM」農心辛拉麵；第七、第八名分別為「NISSIN日清」合味道海鮮杯麵；以及回購率極高的「NONG SHIM」農心爽口海鮮烏龍麵。momo於即日起至8/31推出《中元有Buy有保庇》限時優惠，150家泡麵品牌，祭出上千款泡麵優惠5折起。
Uber Eats也準備要發動中元優惠，預計8月9日起至9月5日有「中元拜Buy」優惠活動，指定店家，包含全聯、優市、家樂福、家樂福超市、統一超商、大潤發、萊爾富、傳統市場、小北百貨指定專區內商品享最低 5 折起。