老高2篇聲明全消失！凌晨改文又撤除　引外界猜疑「這是縮了嗎」

林瑞陽兒子林禹闖演藝圈　罕吐星二代心聲「爸爸很放心」

▲林禹（右）闖蕩演藝圈，透露爸爸林瑞陽很放心。（圖／衛視中文台）
▲林禹（右）闖蕩演藝圈，透露爸爸林瑞陽很放心。（圖／衛視中文台）

記者羅凌筠/綜合報導

中視、衛視中文台喜劇《女兒大人加個賴》收視達0.93，與女主角陳妤搞曖昧的帥氣咖啡師林禹即將出場，星二代出身的林禹，被問到適逢父親節將至，在角色挑選、拍戲技巧等，爸爸林瑞陽也會給建議嗎？林禹透露：「我爸很放心我在工作上的表現，雖然自己覺得還有很大的進步空間！但每一次的戲劇嘗試都是養分，要用到和以往經驗不同的方式，這就是演戲的魔力吧！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲林禹（右）飾演帥氣文青咖啡師林木哉。（圖／衛視中文台）
▲林禹（右）飾演帥氣文青咖啡師林木哉。（圖／衛視中文台）
林禹因在《戀愛是科學》演出同志為人熟悉，在《女兒大人加個賴》中飾演帥氣文青咖啡師林木哉，一度深深吸引小碗（陳妤飾），兩人之間瀰漫著曖昧關係。談到這次飾演的角色，林禹說因為這次飾演的是咖啡師，有特別找開咖啡店的朋友學習沖咖啡的技巧。而在角色個性揣摩上，他覺得木哉是一個很溫暖的人，還笑說：「這個部分跟我應該是滿像的！」

▲林禹（右）非常喜歡陳妤在《女兒大人加個賴》飾演的角色「小碗」。（圖／衛視中文台）
▲林禹（右）非常喜歡陳妤在《女兒大人加個賴》飾演的角色「小碗」。（圖／衛視中文台）
這次和陳妤有不少對手戲，他直說和她對戲很過癮很好玩：「有好幾次她講台詞自然到我以為是在跟我聊天。」而在整部劇中，林禹也坦言最喜歡陳妤飾演的「小碗」這個角色：「小碗平常看起來熱情、開朗，遇到強敵也不落下風，逆風而行的正義性格，即便成長經歷處處被比較，在扭曲的愛中長大還能有以上正面的特質，是個讓人既喜愛又心疼的角色。」

私下熱愛健身的林禹，透露大學開始就有固定健身習慣，平常沒有工作的時候就是健身房和家裡兩點一線的生活，差不多一周5次，私下也會和管麟、李迪恩聊到健身話題，還大讚「兩個人也都練得很棒，迪恩還是泰拳冠軍呢！」至於之後還有沒有想要挑戰的角色，他笑說：「一直很想演有點心理變態的角色，平常看起來衣冠整齊，但有一個開關一打開就會崩壞的那種，有故事有魅力的反派角色。」

高雋雅熱戀星二代！林瑞陽帥兒2點收服準岳母柴智屏

張庭遭凍結88億傳「逃回台灣」？林瑞陽現蹤內湖原因曝光

曾譙張庭「蜘蛛精想吃唐僧肉」！夏玉順護林瑞陽事蹟爆出

張庭夫婦移居新加坡？女兒就讀貴族學校　一年「驚人學費」曝光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀