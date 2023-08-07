黃致列、GOT7金有謙來台倒數！日團10-FEET、envy宣布參加火球祭
8月週末相當熱鬧，黃致列、GOT7金有謙將於12日至13日、17日來台會粉絲；此外，「滅火器」也宣布將於11月25日至26日在樂天桃園棒球場舉辦《火球祭》，屆時會請到日本樂團envy、10-FEET等藝人共襄盛舉。
記者陳雅蘭/綜合報導
黃致列將於8月12日晚間6點半、13日下午3點半在「新北市政府多功能集會堂3樓」舉行演唱會，他也會在11日先行舉辦第五張專輯《GIFT》台北簽名會，他表示：「親愛的粉絲大人們，近來好嗎？可能是最近天氣太熱的原因嗎？我真的好想念粉絲大人們，終於要迎來見面的機會，真的好久沒在海外透過演唱會跟大家見面了，我即將在8月12日和13日在台北舉辦《好久不見》跟《妳我重逢》2場演唱會，地點在新北市政府多功能集會堂，大家一定要來聽我的演唱會，希望能一起創造愉快的時間和愉快的舞台，等待著在台北和大家見面，同時我們也會準備豐富的舞台，12日、13日在演唱會見！」黃致列活動門票可至KKTIX及全台全家便利商店購買。
GOT7成員金有謙也宣布將於17日晚間7點在新莊Zepp New Taipei舉辦演唱會，這是他繼2月隨著「AOMG」亞洲巡演來台表演後，相隔6個月再訪寶島，而台灣更是此巡迴的首站，可見他相當重視台灣的鳥寶寶（粉絲名）。有謙《YUGYEOM IN TAIPEI》活動門票為A區5000元、B區4500元、C區3800元等，可至ibon網站購買。
由滅火器擔任主策展人的《火球祭》將在11月25日至26日在樂天桃園棒球場舉辦，第一波出演名單今公開，包含日本樂團envy、以演唱灌籃高手劇場版主題曲《第零感》風靡全球的10-FEET等兩團，消息讓許多火球忠實粉絲直呼：「我真的要哭出來了！」、「票真的要搶不到了啦！」
《𝟮𝟬𝟮𝟯 𝗙𝗶𝗿𝗲𝗕𝗮𝗹𝗹 𝗙𝗲𝘀𝘁. 火球祭》VIP票價為5人包廂5888元、8人和10人包廂8888元（座位皆在棒球場三樓）、 早鳥雙日預售票2688元、 雙日預售票3288元、Day1和Day2單日預售票1988元、預售學生雙日票1988元、身障Day1跟Day2單日預售票994元等，可至fireballfest購買。