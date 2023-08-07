麻生太郎赴五指山弔唁李登輝　盼持續深化台日關係

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李登輝基金會發布新聞稿表示，麻生太郎一行下午赴五指山弔唁李登輝，基金會董事長李安妮與夫婿賴國洲親自迎接。儀式結束後，雙方至行政大樓貴賓室晤談及意見交流。
李安妮說，除了催生紀念圖書館，延續台日之間的友好關係，也是李登輝基金會非常重要的使命。她特別感謝麻生太郎過去對李登輝赴日簽證的協助；李登輝過世後，時任副首相的麻生太郎特別到駐日代表處致敬，讓她十分感激。
李安妮表示，致敬儀式結束時，麻生太郎詢問與觀看五指山公墓的周邊環境與視角方位，如此細緻與溫暖的作為，讓她在麻生身上「看見我父親的影子」。
李安妮說，目前已委請音樂家創作「李登輝交響樂」，預計2024年在9台灣推出，隔年在東京海外首演。
麻生太郎回應，他曾在1966年隨其外祖父吉田茂來台，當時更曾經謁見前總統蔣介石，印象深刻。兩國1972年斷交之後，他曾以自民黨青年局局長的身分來台灣，而此次同行的鈴木與中西兩位眾議員也曾經是該局局長，兩國結束邦交後，自民黨青年局其實扮演非常重要角色。
他說，目前的台日關係、甚至是經常被提起的印太戰略或布局，背後都有李登輝的影響。未來他會在各項層面持續深化台日之間的關係，願兩國都能繁榮安泰。
晤談結束後，李安妮致贈「李登輝圖書館紀念酒」，特別強調維繫台日關係與催生紀念圖書館是基金會的最大使命，請麻生太郎在落成典禮時「一定要來當我們的嘉賓」。麻生太郎當場表示期待，並允諾屆時一定出席。（編輯：翟思嘉）1120807