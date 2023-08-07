損失大了！國泰世華好市多卡明失效　SOGO卡8/15也將到期

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不過，國泰世華銀行8月失去的可不只這張Costco聯名卡，8月15日也將面臨SOGO百貨聯名卡合約到期，主要是SOGO百貨2月以仲裁結果依法通知國泰終止合約，國泰世華銀雖已向法院提出訴訟，但若法院判決無法在8月15日出爐，並判國泰世華銀合約續行，國泰世華銀行8月15日就會失去SOGO百貨聯名卡，8月16日這張聯名卡也將失效無法使用，目前這張卡約有60萬張。
同樣，國泰世華銀行也提前啟動CUBE卡的換卡作業，不過，由於之前Costco聯名卡換卡作業，有的人本來就有CUBE卡，又因好市多卡再拿到一張CUBE卡，徒增卡友困擾，若再因SOGO卡失效換卡，等於手中將同時有3張相同卡片。因此，國泰世華銀行也已表示，不會重覆發卡，若扣除重覆持有的卡友，約有30萬聯名卡持卡人會有換卡需求。當然，如果8月15日前法院判決合約繼續，SOGO聯名卡就可繼續使用。
至於若真的停卡，國泰世華銀也強調，在遠東SOGO百貨公司刷CUBE卡，選擇「樂饗購」或「集精選」權益方案，消費可享3%小樹點回饋無上限及小樹點即時折抵消費的服務，權益不受影響，而國泰世華卡友原在全台遠東SOGO百貨各店所享受的刷卡消費優惠及在太平洋百貨所享受的刷卡購物優惠因SOGO百貨欲終止合約的緣故，亦將於同日停止。
若SOGO聯名卡代扣繳水、電、瓦斯、中華電信、路邊停車費及eTag者，國泰世華銀也在8月1日為持卡人轉以名下任一有效信用卡繼續代扣繳，但國泰世華銀行也提醒，若如有代扣其他費用者，持卡人應向該事業單位申請變更扣款卡號，以免扣款失敗。