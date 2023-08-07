女休憩步道練機車　疑加油門不慎衝入溝渠不治身亡

高雄文藻外語大學今年六月剛畢業的丁姓女大生，昨(6)日夜間在校門口圍牆外步道練習騎機車，未料，疑加油門不慎，連人帶車一起衝入溝渠下，當場無生命跡象，雖搶救上岸，送醫後仍於今晨宣告不治。 對此，高市府水利局副局長許峻源今(7)日除深感遺憾外，也表示，現場有設置告示牌，一般機車不得進入。
記者郭凱杰／高雄報導
左營分局文自派出所於112年8月6日22時許，接獲通報在轄左營區民族一路某大學圍牆外步道，發生民眾摔落河渠情事，立即派員趕往處理，係90年次丁女於案發前在該步道上練習騎乘機車為考取駕照做準備，並委託友人曾女(90年次)騎乘機車搭載到現場後，再向曾女借用機車練習。未料練習期間，丁女疑似因操作不慎而摔落河渠，經曾女報案，由救護車緊急送往醫院急救後，仍不治身亡。
左營分局表示，該案已由鑑識小組至現場勘察鑑識蒐證，並製作曾女證人筆錄，同時調閱相關監視器影像，以查明釐清發生原因。
水利局也表示，依都市計畫劃分為園道，目前規劃作為河岸綠地休憩步道使用，現場有設置告示牌，一般機車不得進入。
對於憾事發生，水利局深感遺憾，但也表示，休憩步道設置目的並非在供學習騎機車使用，且愛河沿線的護欄格式，都是統一的高度，供行人步行時之防護。