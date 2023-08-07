拋「重然諾」片喊話郭台銘？侯友宜：講義氣、重承諾是我不變原則
國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室今（7）日公布兩則侯友宜與關公影片，強調「重然諾」被揣測是在向鴻海創辦人郭台銘喊話。對此，侯友宜下午受訪說，他講的是重義氣、重然諾，大家將性命綁一起。他強調，關公跟他們站在一起，做人要像關公一樣講義氣、重承諾，這是他不變原則。
記者翁子竣／台北報導
有鑑於關公誕辰8月10日將至，侯友宜競選辦公室今召開「關公影片發佈記者會」包括重然諾篇、小關公篇，透過影片闡述侯友宜與關公聯繫過往，更秀出陪伴侯友宜30幾年的小關公。不過，其中重然諾一詞，也被外界議論是在向郭台銘喊話，競辦發言人黃子哲則澄清，這兩支影片沒針對特定人，並呼籲無需過度聯想，競辦活動及相關選務工作都有時程安排。
侯友宜今下午接受中華民國工商建設研究會邀請，參加侯友宜競選總統暨參選立委學長後援會，盼展現藍營大團結氣勢。被問到關公影片提到重然諾，是否在向郭台銘喊話？他表示，關公生日會去拜拜，關公是他做刑警開始，帶著弟兄以生死之交衝鋒陷陣最重要的信仰。
侯友宜直言，他講的是重義氣、重然諾，大家把性命綁在一起，達成破大案、抓要犯讓事情能更順利。侯友宜說，關公跟他們站在一起，「做人要像關公一樣講義氣、重承諾，這是我不變的原則。」
此外，針對今中午與北部立委參選人舉行便當會，與選將有無達成共識？侯友宜說，今天這場餐會氣氛融洽，鬥志高昂，他們討論了很多議題，包括議題設定、宣傳，大家非常有共識。侯友宜指出，下次還會安排各縣市一起來交流跟餐敘，大家一起拚，同心同力向前行。