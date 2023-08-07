40歲以下青壯年最愛買！外溢保單拚健康賺回饋　建議爸爸們這樣保

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南山人壽提醒，爸爸身為家庭經濟支柱，健康出狀況可能連帶影響全家人，呼籲爸爸們認真看待健康問題，並且提早做好保險規劃，並定期檢視保險保障內容，以抵禦風險發生時對家庭造成的衝擊。近年興起的「外溢保單」即是將自主健康管理與保險商品結合，透過「現金回饋」、「保障增額」、「保費折減」等回饋方式，鼓勵保戶養成規律運動或健康檢查習慣，降低罹病率以達到事前預防的效益，爸爸們可依照不同人生階段，將外溢機制的考量納入保險規劃，找到適合的保險組合，守護自己也守護最愛的家人。
以新手爸爸來說，由於小孩年紀還小，為減輕疾病對家庭的經濟衝擊，南山人壽建議年輕爸爸加強住院日額加實支實付醫療險、重疾險等醫療保障，規劃保險時可優先選擇住院、手術及重大疾病三合一保障的商品，讓防護更全面。此外，外溢保單的設計也很適合有運動習慣的爸爸，只要從事健康管理、維持健康體況就有機會獲得外溢獎勵回饋。壽險規劃方面，則建議以孩子的學費等大型開銷來評估，優先選擇長年期繳費的壽險保障。
對於中堅爸爸來說，除了基本的醫療保障不可少，南山人壽建議爸爸們加強重疾保障，資深爸爸則因子女們漸漸長大，面臨空巢期，也要及早為退休生活做準備，透過補足長照險，減輕老年長照費用的經濟負擔，建議將外溢機制納入考量，體況達標即可獲得外溢回饋，藉此提升運動的誘因，幫助持續維持健康習慣。壽險規劃則建議選擇繳費年期短且還本終身的壽險商品，可穩健累積資產，並且終身享有壽險保障。