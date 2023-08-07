華為66億元成立房產公司！強調不對外仍掀炒房質疑 衝上微博熱搜
華為近日花了15億人民幣、約新台幣66.18億元成立了一間房地產公司，消息曝光後引發外界關注，而中媒引述知情人士說法，華為解釋該公司的任務只是承擔建設、管理園區配套員工房，業務並不對外，沒有要拓展房地產業務。不過，「華為15億人民幣成立房地產公司」仍衝上微博熱搜，引發中國網友討論。
記者倪浩軒/綜合報導
華為新成立的「東莞棠雅實業投資有限公司」，註冊資本額15億元，由華為投資控股有限公司全資持股。而《證券時報》表示，知情人士透露，該公司是對內服務屬性，並未涉及「進軍房市」云云。
事實上，騰訊也曾被傳言「進軍房地產」，因為之前也申請在可經營項目新增房地產開發經營，以及居住房地產租賃，但騰訊也出面澄清表示，是為了滿足正在建設的園區開發與配套「人才房」，並非為了開展大眾認知的房地產類別業務。
而中國網友在討論時也分成兩種立場，一派認為無須過度解讀，「華為想搞房地產，過去30年有無數次機會入場，不會選擇在這種時候入場的」、「想開罵的先省省」、「華為本身絕不會做商業房地產，要做早做了！何況，現在大家都不買房了」。
另一派網友則持懷疑立場，「讓子彈飛一會，懂得都懂」、「這是想讓大家以為房地產還有救還有漲，然後興沖沖去接盤嗎」、「科技公司的盡頭是房地產，互聯網公司的盡頭是放貸金融」。