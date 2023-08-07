特企／桂格5X人蔘為各行各業打氣！支援大園消防分隊災防最前線
佳格食品集團一直以來提供大眾優質健康補給，更秉持企業社會責任的理念，持續投入地方關懷，關心社會。集團旗下的桂格5X人蔘系列堅持高品質補給配方，提供各行各業需要好精神與專注力的人們健康後援。為支持一直以來辛勤付出的前線警消、醫護英雄，佳格食品集團已累積捐贈超過25萬包5X人蔘飲，為他們加油打氣。台灣自入夏以來即進入防汛期災防警戒，無論是山、水、火都是消防隊員衝鋒之地，有感於消防人員24小時堅守第一線，延續2021年捐贈新北市消防局為消防員打氣，佳格食品集團於7月由廠務處經理游明亮代表，捐贈桃園市政府消防局大園分隊桂格5X人蔘系列產品，協助消防隊員保持好精神與專注力，以迎接工作中各項挑戰。
消防員的任務具高度挑戰性，必須隨時保持充沛體力與清楚思緒。桂格5X人蔘以實際行動捐贈能量補給品，支持全天候協防台灣的消防英雄，維持好精神與能量。消防隊員平時需要面對高強度訓練、出勤時動輒負重超過30公斤的裝備挺進任務前線，除高抗壓性之外，十分需要好精神與專注力。以大園消防分隊來說，除負責大園地區的火災、救護、災害等任務，也需協助桃園機場的安全保障，擔負區域災防安全重責大任。桂格5X人蔘不只為消防隊員加油打氣，也持續陪伴在各行各業的人身邊，提供在實踐目標的道路上的人們滿滿精氣神及活力。
桂格5X人蔘為各行業中專注拚搏、迎接挑戰的人們加油打氣，除實際捐贈行動之外，更邀請代言人韋禮安首度獻舞拍攝影片，以充滿活力的5X打氣舞及手勢為大家加油，並串聯各界職人在社群上展露打氣手勢，盼各界共同為身邊努力專注的人給予支持。桂格5X B群人蔘濃縮精華飲是專為正在努力追逐目標的人們打氣的補給品，提供30分鐘補充能量有感、6小時維持好精神*。 5X B群人蔘濃縮精華飲提振精神三角配方特色，包含即時提神的精胺酸、持續專注的B群和可可多酚、以及維持精神續航的5倍人蔘與Q10，協助人們在面對各種挑戰都能發揮最佳狀態。
面對挑戰的道路上需要不斷提振精神專注向前，桂格5X人蔘期許成為不畏挑戰的人們，最堅強的後盾，陪伴在各行各業盡心盡力、恪守崗位的人身邊，支持大家都能在工作時維持續航力，以健康、飽滿精氣神努力地朝向實踐目標之路前進。