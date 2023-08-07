虎航8/15登創新板掛牌！承銷價42.6元 H1營收年增1681.3%
興櫃航運股台灣虎航辦理創新板上市前現金增資1萬3000張，對外承銷採詢價圈購，由台新證券主辦的承銷團已於（4）日順利完成圈購作業，圈購踴躍且超額認購，確定承銷價42.6元，台灣虎航預計將於8月15日於台灣證交所創新板掛牌上市。
記者許若茵／台北報導
台灣虎航是唯一的低成本國籍航空公司，對東北亞和東南亞的航網綿密，提供旅客免轉機或免轉車就能從台灣直飛二、三線旅遊城市的便利，把享用機上餐、購買行李託運重量、選擇座位的自由還給旅客，讓消費者在每趟旅程的規劃，皆可依照自身需求選擇是否要費購買加值服務，有更精打細算的選擇。台灣虎航機隊採用單一機型，航機和機組人員調度靈活，在專注經營國際航線的情況下將航機使用率極大化，平均飛行航程皆為5小時以內的航點，航班及航點布局綿密，讓旅客有更多元且多樣的選擇。
在疫後旅遊潮高漲的情勢下，搭配暑假出國旅遊人潮，台灣虎航各線航班近期多數滿載，此外也將持續推出獨家航線和期間限定的特色餐點與週邊商品，成為吸引消費者買單的誘因。
台灣虎航1至6月營收累計54.73億元，年增1681.3%；其中第二季營收為新台幣28.87億元，稅後淨利3.36億元，受惠於疫後客運市場需求暢旺，上半年表現亮眼，單季及累計營收與獲利分別創下同期及歷史新高，公司後續營運表現備受關注。
※【NOWnews 今日新聞
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