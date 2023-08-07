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中國信託文薈館創新志工服務模式　二度獲評鑑優等殊榮

▲中國信託文薈館創新志工服務模式深受好評。（圖／品牌提供）
▲中國信託文薈館創新志工服務模式深受好評。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

文薈館以打造最佳金融教育園地為使命，設有完善的志工獎勵福利機制與教育訓練課程，自2016年成立志工隊以來，創造多元化志願服務方案深受好評，今年於臺北市政府文化局轄下48個設有志工團隊的單位中脫穎而出，再度榮獲「臺北市政府文化類志願服務運用單位績效評鑑」優等獎，同時亦為唯一獲獎的民間企業志工團隊。評審肯定文薈館積極推廣金融基礎教育，志工隊成員不僅於館內服務，更前進校園及社區推廣金融教育，優化志工隊的服務量能及品質，創新的志工服務模式成效令人驚艷。

文薈館管理委員會主任委員暨中國信託金融控股公司副董事長陳國世表示，文薈館秉持金融核心本業推廣財金素養，跳脫傳統博物館的靜態展示方式，以珍貴館藏搭配數位互動體驗，是國內創新型態的金融文史館。近年來更積極與各縣市政府教育單位合作，除了將金融知識主題特展轉化成課堂教材，授權給「臺北酷課雲」學習平臺，亦提供銀行參訪體驗，已成為學習金融知識不可錯過的教育場域。多元的服務場景激發志工創意，主動與文薈館合作開發出適合學生的金融教育桌遊課程，提升志工隊的服務價值，中國信託則提供豐富的訓練課程與福利機制，與志工共同成長，實踐We are family品牌精神。

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▲中國信託文薈館創新志工服務模式深受好評。（圖／品牌提供）
▲中國信託文薈館創新志工服務模式深受好評。（圖／品牌提供）
文薈館志工隊成員為60位背景多元的精英，除了中國信託金控員工與退休同仁外，還包括金融同業的退休人士、教師、工程師等各領域人才，積極推廣金融知識，普及理財觀念。曾獲頒「臺北市政府文化類志願服務運用團隊推展志願服務工作評鑑」優等獎、臺北市政府「第24屆金鑽獎」優良志工團隊獎肯定，成立至今超過46萬人次入館參觀，是親子學習金融理財知識的首選。

文薈館現正舉辦「理財童話村—生活中的財商教育」特展，以繪本風格搭配Q版人物及翠綠大草皮背景，淺顯易懂的圖文讓民眾輕鬆了解生活中的金融議題，透過遊戲互動學習有趣的理財知識。特展假日期間則加碼推出理財講座、魔術秀、DIY及兒童戲劇導覽等多場親子活動，即日起至今年10月1日止免費開放參觀，展場內容以注音、英語及中文等三種語言展示，現場備自主學習單，闖關成功可立即獲得特展限定小禮，還有機會參加Switch抽獎。每週二至週五文薈館開館期間亦提供20人以上團體預約導覽，歡迎親子及教育團體預約。「理財童話村—生活中的財商教育」特展及文薈館相關訊息，請至「中國信託文薈館CTBC Museum粉絲團」查詢。

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