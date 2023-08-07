中國信託文薈館創新志工服務模式　二度獲評鑑優等殊榮

文薈館管理委員會主任委員暨中國信託金融控股公司副董事長陳國世表示，文薈館秉持金融核心本業推廣財金素養，跳脫傳統博物館的靜態展示方式，以珍貴館藏搭配數位互動體驗，是國內創新型態的金融文史館。近年來更積極與各縣市政府教育單位合作，除了將金融知識主題特展轉化成課堂教材，授權給「臺北酷課雲」學習平臺，亦提供銀行參訪體驗，已成為學習金融知識不可錯過的教育場域。多元的服務場景激發志工創意，主動與文薈館合作開發出適合學生的金融教育桌遊課程，提升志工隊的服務價值，中國信託則提供豐富的訓練課程與福利機制，與志工共同成長，實踐We are family品牌精神。
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文薈館現正舉辦「理財童話村—生活中的財商教育」特展，以繪本風格搭配Q版人物及翠綠大草皮背景，淺顯易懂的圖文讓民眾輕鬆了解生活中的金融議題，透過遊戲互動學習有趣的理財知識。特展假日期間則加碼推出理財講座、魔術秀、DIY及兒童戲劇導覽等多場親子活動，即日起至今年10月1日止免費開放參觀，展場內容以注音、英語及中文等三種語言展示，現場備自主學習單，闖關成功可立即獲得特展限定小禮，還有機會參加Switch抽獎。每週二至週五文薈館開館期間亦提供20人以上團體預約導覽，歡迎親子及教育團體預約。「理財童話村—生活中的財商教育」特展及文薈館相關訊息，請至「中國信託文薈館CTBC Museum粉絲團」查詢。