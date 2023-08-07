王美花熱舞影片流出！經濟部否認物化女性 稱「是自願表演」
民眾黨近日在「北區姊妹台灣選哲之友會」活動中，出現「空姐應援團」上台熱舞，遭批物化女性。有網友找到經濟部長王美花於2013年擔任智慧財產局長時，穿短褲帶頭熱舞的影片，被質疑同樣為物化女性、違反性平，經濟部今（7）日稍早回應稱，對於特定媒體試圖轉移物化女性爭議，經濟部表示遺憾且不解，「當時擔時任局長的王部長自願表演，也是希望感謝同仁辛苦」，與消費空姐職業所引起的爭議完全不同。
記者鄭妤安／台北報導
民眾黨日前舉辦「北區姊妹台灣選哲之友會」活動，力挺民眾黨總統參選人柯文哲，但因出現「空姐應援團」，穿窄裙高跟鞋熱舞，挨批「物化女性」。不料，有網友找到，經濟部長王美花2013年擔任智慧財產局長時，穿緊身上衣、短褲，與同仁們在台上熱舞的影片，下方有留言質疑「這也是物化女性」、「民進黨應說明是否也違反性平」。
對此，經濟部於今日稍早回應，特定媒體以2013年的智慧財產局尾牙，試圖轉移物化女性爭議，經濟部表示遺憾且不解。
經濟部表示，以尾牙慰勞同仁年度辛勞，是台灣職場的慣例，「且不是只讓同仁規劃節目，當時擔時任局長的王部長自願表演，也是希望感謝同仁一年來的辛苦。」無奈指出，首長自願表演與消費空姐職業所引起的爭議完全不同，相信社會自有公評。