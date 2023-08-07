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砲轟民進黨造謠抹黑釀仇恨感　侯友宜：這不是做人該做的事

▲侯友宜今出席中華民國工商建設研究會舉辦的「侯友宜競選總統暨參選立委學長後援會」，他致詞時砲轟民進黨用餵藥烏龍案造謠釀仇恨感，這不是做人該做的事。（圖／記者陳明中攝，2023.08.07）
▲侯友宜今出席中華民國工商建設研究會舉辦的「侯友宜競選總統暨參選立委學長後援會」，他致詞時砲轟民進黨用餵藥烏龍案造謠釀仇恨感，這不是做人該做的事。（圖／記者陳明中攝，2023.08.07）

記者翁子竣／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（7）日接受中華民國工商建設研究會邀請，參加「侯友宜競選總統暨參選立委學長後援會」，除工商界人士到場相挺外，國民黨立委洪孟楷、新北市議員林金結、張智倫及台北市議員詹為元等人皆到場響應。侯友宜致詞時再砲轟民進黨，用餵藥烏龍案來造謠、抹黑他，用這種手段拉低別人、造成仇恨感，這不是做人該做的事。

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侯友宜今致詞時指出，他是南部小孩，19歲就來到北部，國家把他養大，所以要守護中華民國、台澎金馬人民的安全。侯友宜說，他選擇最辛苦的路，當刑警辦理重大犯罪，一路來非常感謝鄉下父母親的教導。

侯友宜強調，他選總統要拼什麼？職位已當到警政署長，圓了人生最大的夢，8萬大軍誰能當到署長？還有什麼理想？他今年已經61歲，扛著新北市長的責任接棒國民黨主席朱立倫，身為中華民國國民、守護人民一輩子的他，看著現在台灣兩岸兵凶戰危，「今天要賺錢、過好日子，抱歉，國家不安全什麼都不用講，一切化為烏有。」

侯友宜指出，下一代人越來越辛苦，甚至生命有危險。他質疑，好好的為什麼要延長兵役？年輕人可好好進入職場，為什麼要上戰場？國民黨過去執政做到台灣和平，民進黨為何要把台灣搞成全世界最危險的地方？政策沒考慮到國家安全，因此他要站出來選舉，從人民保母到捍衛人民安全。

提到信仰關公，侯友宜說，8月10日是關公生日，他每年都會去拜拜，早期從刑事開始，都會在出勤前帶兄弟去拜拜，且他每次都會跟關公說，義氣要傳承、誠信要傳承，這是正直人要做的事。侯友宜直言，他對人民有承諾，就是讓人民一輩子在台澎金馬平安，「這就是我們的信念！這個精神會繼續走下去」。

話鋒一轉，侯友宜痛批，台灣團結不是故意抹黑、造謠與惡的循環，他做了40幾年公職，但結果不到2個月卻好像變了一個人，過去努力的東西變成大家不關心的，這就是民進黨。他認為，不好的可以批評，但不應造謠抹黑，選舉60幾天就來個餵藥烏龍案造謠、抹黑，用這個手段拉低別人、造成仇恨感，這不是做人該做的事。

侯友宜質疑，施政過程有那麼多弊案，該不該查？疫苗高端不清楚，沒辦法還給人民公道，換他來做，還給人民一個公道？應該要政黨輪替，勤良、正派、除弊、興利。

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