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獨／民進黨屏南立委選將最快明揭曉！周春米市府覓才　3人被點名

▲民進黨屏南立委選將懸缺傳出已找到人選，操盤屏東立委的縣長周春米在市府覓將並於明日揭曉。（圖／翻攝自周春米臉書）
▲民進黨屏南立委選將懸缺傳出已找到人選，操盤屏東立委的縣長周春米在市府覓將並於明日揭曉。（圖／翻攝自周春米臉書）

記者陳威叡／台北報導

獲民進黨徵召參選屏東縣第2選區的立委參選人許展維，因違反《政府採購法》以20萬元交保，為捍衛清白宣布退選，被點名為「地方最強」的不分區立委莊瑞雄多次表態無意參選，另有黨內人士開嗆「怎麼不叫潘孟安回來選？」選前倒數159天，據了解，人選交由操盤的屏東縣長周春米點頭答應，將在市府內部覓將力抗蘇震清之子，人選包括副縣長黃國榮、傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭與民政處長徐富癸，都被地方傳出將披掛上陣。綠營國境之南選將懸缺最快在明日揭曉。

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這樁國境之南的紛擾要追溯至2020年選舉，屏東縣人口衰退，區域立委由3席減為2席，當初為民進黨籍立委蘇震清禮讓立委鍾佳濱參選，未料日後因官司纏身未獲得時任黨主席卓榮泰納入不分區名單，為此立法院前院長蘇嘉全為了姪子蘇震清，更策動派系成員缺席中執會，蘇震清更揚言不排除退黨參選，最終各派系頭人協調，讓莊瑞雄態度軟化，讓出深耕許久的屏南選區。

而未料許展維在全代會過後宣布退選，更在臉書發出千字文，稱絕不會推出自己孩子參選，更不會無所不用其極地跟國民黨合作，退選之際再轟蘇家，此舉恐讓民進黨與蘇家漸行漸遠，將蘇震清之子蘇孟淳入黨參選，或是禮讓參選，上述選項恐已不復存在。

據了解，屏東立委選戰由縣長周春米操盤，目前已定調民進黨自行派人參選，選將鎖定縣府內政務官，包括副縣長黃國榮、傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭與民政處長徐富癸，都被地方傳出將披掛上陣。

據悉，黃國榮來自屏東縣內埔鄉豐田村，在潘孟安當立委時擔任國會助理，被認為是潘的嫡系子弟兵，在潘孟安2014年當選縣長後進入屏縣府，於2017年擔任農業處長、2020年調任研考處長，並在周春米擔任縣長時接任屏東縣副縣長，而現任立委鍾佳濱先前也曾是屏東縣副縣長，成功轉戰立委。

而鄞鳳蘭為屏東潮州人，媒體人出身，曾是蘇嘉全縣長室幕僚，熟稔地方事務，在潘孟安縣長任內擔任研考處長，在屏東縣傳播暨國際事務前處長黃建嘉離職後接任其職缺，並擔任縣府發言人。

據悉，最後人選之一則是民政處長徐富癸，與地方里長與協會關係緊密，早在潘孟安擔任立委之際，徐富癸就是潘地方服務處主任，更曾任潘孟安縣長室主任，是縣府團隊核心幹部。外傳民進黨明日召開提名小組會議，據悉人選已獲周春米點頭答應，綠營國境之南選將懸缺終將水落石出。

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