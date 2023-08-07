名家論壇》楊威利／中國八一建軍節

我是廣告 請繼續往下閱讀
軍事新聞的背後。
新聞
8月1日是中國八一建軍節，這期間發生許多軍事新聞，包含潛艦上浮、山東號航艦突穿第一島鏈、殲20數量大過F-22戰機、還有東風17飛彈前推的新聞，可能這些林林總總的新聞加起來都是替八一建軍節暖場。
＊八一建軍節的新聞需求
中國在許多時間點都會舉辦活動大肆慶祝，這些特定節日包含建黨、建軍、建政，甚至連抗戰反法西斯都可以紀念。能運用軍隊的新聞場合包含天安門閱兵、增多對西南空域的戰機架次、增加對台海的海軍艦艇數量等，畢竟這些都是在沒有實際戰爭狀況下，軍隊可以不用打仗就可獲得戰功的機會，未來這類機艦在台海地區周邊增加的新聞將會有增無減。
回到軍隊文宣部份，除央視外中國軍方還有解放軍報與其他軍媒，在上述特定節日下要想方設法拍出好片子，畢竟這是這些媒體或文宣部隊的要務。那題材呢？新武器與新系統是一個首選，這部分以山東號航艦為代表。第二是舊武器但是搭配新作法，例如柴電潛艦本身不是新聞但上浮本身就是新聞，那怎樣將這些新聞作大，就是這些文宣單位的另外要務。
這些軍事新聞會因部分的台灣軍事評論擴大其新聞效果，這個現象說真的頗為奇特。
＊軍事新聞的背後
潛艦上浮的新聞後續被解讀成大搖大擺展示軍事實力，但以潛艦上浮來說，潛艦本身的英文是Submarine，也就是潛在水下的事務都歸潛艦管，潛艦只有在水下才有嚇阻力，浮上來就沒有威力況且潛艦上浮容易遭遇敵軍偵測與攻擊；現在是潛艦上浮還被漁船拍攝到然後還說這樣子有嚇阻力，說真的有點匪夷所思。
潛艦上浮的原因通常在於機械故障，但是這個故障可能不是很大，潛艦本身還可以用浮航的方式駛回基地，沿途在陸基飛彈的保護、陸上通訊設施也是完備的狀況下回航。
但有些部分評論指出，這些潛艦上浮有他的嚇阻力！這就有點過分，況且這是在海峽這一處海域，如果中國要展現武力不如用055大驅；實際上這部分中國海軍已經在遂行，並漸漸麻痺台灣心防，例如常態性以5艘軍艦威逼台灣海域，中國海軍沒有必要動用潛艦來當做主角。
第二是航艦部分。新聞大意是說在上次聯合警巡與最近的亞太海域活動，強調突穿第一島鏈與第二島鏈的事蹟。但然後呢？航艦還是要歸航。以新聞本身來說，分別說明遼寧號與山東號航艦各執勤12與15天，戰機航次從300增加600架次，這種新聞本身就足以證明傳統航艦的侷限性。第一是執勤時間與續航力，第二是艦隊補給問題。
中國航艦最大的論述點是航艦封鎖論，評論指出未來中國以三艘航艦封鎖東台灣，在情勢圖後搭配艦載機的航程畫出一個作戰半徑，整體概念類似颱風暴風半徑圈，在這個海域內台美日機艦都無法進入，也就是A2/AD概念；然而這種封鎖圈的圖樣紙面上看起來確實怵目驚心，但是不要忘記了每架殲15戰機所能攜掛的不過2枚反艦飛彈，以一次20架戰機齊射共計40枚，不若兩艘大型艦艇的攜帶量。
東風17飛彈前推400公里的新聞，主要的反論點是東風17飛彈配有發射車，通常是一輛舉升發射車配備3枚飛彈，發射完後再返回彈庫裝載，因此東風17飛彈前推的新聞極有可能是部隊機動而非慣常進駐，況且東風17飛彈射程很長，攻擊台灣用東風11與東風15已經夠了。雖然這對台灣來說還是很倒楣，台灣面對一大堆中短程彈道飛彈的威脅，現在卻要討論哪一種飛彈打台灣對中國來說比較划算！
殲20戰機的新聞則是，新聞大意是不久殲20戰機數量將大過F-22！這也是奇特，美軍F-22戰機問世較早目前慣用的戰機為F-35戰機，F-35戰機主要比的是匿蹤性而非以空戰見長，不比F-35卻比F-22，外界實在無法理解這種邏輯，中國來說目前最麻煩的是，號稱殲31這類艦載機遲遲未「上艦」服役，同一時間美國與其他亞太地區的F-35B卻到處演練，在這種狀況下或許拿殲20戰機數量大過F-22戰機當作新聞，是比較妥當且安全的做法。
●作者：楊威利／資深軍事評論員
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com