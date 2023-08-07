前黑澀會美眉瑪菲司繳稅2000萬！當「電商女王」年收12億
前「黑澀會美眉」Mavis瑪菲司，今（7）日出席代言活動，被問到周宜霈（大牙）指控陳建州（黑人）性騷擾事件，Mavis坦言，當年自己只有錄過3次該節目，與其他人並無深交，但她力挺大牙：「我印象中大牙是很有勇氣的女生，我不了解過程，但是每個人都需要被尊重！」Mavis認為，大牙勇於站出來說話很勇敢。另外，身為「電商女王」的Mavis也透露，去年營收高達12億元，今年業績有望達到15億元，已經繳了2千萬元的稅金。
記者黃雅琪/綜合報導
Mavis幸運的沒有遇過性騷擾事件，但身為公眾人物的她，也不忘呼籲大家「勇敢說不」！聊到與老公H先生的相處之道，Mavis開玩笑稱，兩人每天相處都「充滿危機」，卻也因為吵架替感情增溫不少，她笑說夫妻間的「例行公事」都有在維持。
Mavis以帶貨起家成為電商龍頭，她也分享忙碌生活導致飲食不規律的後果，過去總是大吃大喝沒節制，為了減重曾經打減肥針、吃藥，導致血壓過低差點暈厥；後來，Mavis下定決心，徹底改變生活作息，搭配健康的減脂方法，讓體脂從原本43％降到38％，體型也慢慢精實。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110