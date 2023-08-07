插旗澳洲！雪梨、坎培拉、墨爾本海外信賴台灣之友會相繼成立

我是廣告 請繼續往下閱讀
許菡芸表示，台灣跟澳洲及許多民主國家一樣，共享自由、民主、人權等普世價值，這次副總統賴清德所提出的「民主Democracy、和平Peace、繁榮Prosperity」，與民主進步黨的英文縮寫「DPP」相同，代表民進黨會繼續與台灣主流民意站在一起，並堅守總統蔡英文過去的「四大堅持」，及副總統賴清德提出的「四大支柱」路線，讓世世代代的台灣人，都能呼吸自由民主的空氣，並能驕傲地說，「我們是台灣人，年輕人的力量，一定會是持續深化台灣民主的關鍵」。
邱議瑩表示，「Taiwanese」是大家非常重要的認同，如同身著「Trust Taiwan」外套，不僅代表「信賴台灣」的宗旨，更是要認同自己、認同台灣這片土地、認同台灣這個民主國家。邱議瑩也說，當台灣在國際站穩腳步時，絕對不能自亂陣腳，要讓台灣持續展現民主光芒，守護前輩們打拚而來的民主成就。她懇請旅外鄉親，於明年1月13號一定要返台投下神聖的一票。
羅文嘉表示，民主最珍貴的就是能夠自己當家作主，不論是來自台灣、中國或其他國家，他都希望人民能夠享有這份權利。羅文嘉指出，台灣是獨特的國家，面積在全世界雖然只排第140名，但卻孕育出各行各業的精英，即便面對中國認知作戰的龐大威脅，台灣人仍始終堅持走上民主自由的道路，而這正是我們共同的價值。
羅文嘉也說，過去台灣經歷威權時期，但人民勇敢走上街頭，成功爭取政黨輪替。而明年總統大選正是台灣人付出與犧牲許多才換來的民主制度。最後羅文嘉強調，相信澳洲僑胞們都能驕傲的使用自己的語言說，「我們是台灣人，代表文明、民主的國家！」