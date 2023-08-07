倫敦塗鴉牆遭中國留學生噴漆！今變身嘲諷新地標 愛國牆白忙一場
位於倫敦東區的紅磚巷（Brick Lane），是知名的街頭塗鴉展示區之一，近日卻傳出有在英國讀藝術的中國留學生，將紅磚巷兩面牆刷白，寫上24個顯眼的「富強、民主、文明、和諧、自由、平等、公正、法治、愛國、敬業、誠信、友善」紅字，宣揚中國社會主義核心價值觀。結果激起當地民眾各種「二創」，把牆變成嘲諷中國的新地標，當地政府今（7）日將牆重新刷白，但很快又被人噴上「1989.6.4」等日期，用意不言可喻。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合外媒報導，事發在本月5日，帳號名為「yique一鵲」的中國留學生與朋友，以探討自由、文化輸出、文化殖民為由，將紅磚巷的牆面大面積塗白，並噴上宣揚中國社會主義核心價值觀的紅字標語，引發熱議。
雖然紅磚巷就是供人塗鴉，但佔據整面牆還是讓人感覺政治意味太強，且有一幅作品據悉還是去世畫家的遺作，其他人塗鴉時都會特意避開，這次卻被一併蓋過。何況塗鴉本是一種打破體制的街頭藝術，噴上官方標語實在讓人覺得不倫不類，即便「yique一鵲」自稱沒有政治目的，還是吸引許多當地民眾前往二次創作，像是在「自由」、「平等」前面加上「不」字等等，之後更被添加許多嘲諷習近平與中共的塗鴉。
當地社區或許是不願看見紅磚巷變質，今日派人前往將牆面重新刷白，但很快又被噴上「1989.6.4」等日期，雖然沒有多加說明，但卻已勝過千言萬語。網友紛紛表示，「起來這道牆永遠都不會是空白的了，就算他是空白，是一片白紙還是能辱華」、「這面牆從此以後就有它獨特的使命了」、「以後就是辱華牆，沒跑了」。