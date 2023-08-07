平息民怨？華北東北淹慘卻神隱　習近平急派副總理指導救災

倫敦塗鴉牆遭中國留學生噴漆！今變身嘲諷新地標　愛國牆白忙一場

▲倫敦知名的街頭塗鴉展示區「紅磚巷」，遭中國留學生塗白噴上紅字標語，引發當地民眾二創，把灌輸中國社會主義核心價值觀的愛國牆變身「辱華牆」。（圖／翻攝自李老師不是你老師的推特）
▲倫敦知名的街頭塗鴉展示區「紅磚巷」，遭中國留學生塗白噴上紅字標語，引發當地民眾二創，把灌輸中國社會主義核心價值觀的愛國牆變身「辱華牆」。（圖／翻攝自李老師不是你老師的推特）

記者倪浩軒/綜合報導

位於倫敦東區的紅磚巷（Brick Lane），是知名的街頭塗鴉展示區之一，近日卻傳出有在英國讀藝術的中國留學生，將紅磚巷兩面牆刷白，寫上24個顯眼的「富強、民主、文明、和諧、自由、平等、公正、法治、愛國、敬業、誠信、友善」紅字，宣揚中國社會主義核心價值觀。結果激起當地民眾各種「二創」，把牆變成嘲諷中國的新地標，當地政府今（7）日將牆重新刷白，但很快又被人噴上「1989.6.4」等日期，用意不言可喻。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲倫敦知名的街頭塗鴉展示區「紅磚巷」，遭中國留學生塗白噴上紅字標語，引發當地民眾二創，把灌輸中國社會主義核心價值觀的愛國牆變身「辱華牆」。（圖／翻攝自李老師不是你老師的推特）
▲倫敦知名的街頭塗鴉展示區「紅磚巷」，遭中國留學生塗白噴上紅字標語，引發當地民眾二創，把灌輸中國社會主義核心價值觀的愛國牆變身「辱華牆」。（圖／翻攝自李老師不是你老師的推特）
綜合外媒報導，事發在本月5日，帳號名為「yique一鵲」的中國留學生與朋友，以探討自由、文化輸出、文化殖民為由，將紅磚巷的牆面大面積塗白，並噴上宣揚中國社會主義核心價值觀的紅字標語，引發熱議。

雖然紅磚巷就是供人塗鴉，但佔據整面牆還是讓人感覺政治意味太強，且有一幅作品據悉還是去世畫家的遺作，其他人塗鴉時都會特意避開，這次卻被一併蓋過。何況塗鴉本是一種打破體制的街頭藝術，噴上官方標語實在讓人覺得不倫不類，即便「yique一鵲」自稱沒有政治目的，還是吸引許多當地民眾前往二次創作，像是在「自由」、「平等」前面加上「不」字等等，之後更被添加許多嘲諷習近平與中共的塗鴉。

▲當地社區今日派人前往將牆面重新刷白，但很快又被噴上「1989.6.4」等日期。（圖／翻攝自李老師不是你老師的推特）
▲當地社區今日派人前往將牆面重新刷白，但很快又被噴上「1989.6.4」等日期。（圖／翻攝自李老師不是你老師的推特）
當地社區或許是不願看見紅磚巷變質，今日派人前往將牆面重新刷白，但很快又被噴上「1989.6.4」等日期，雖然沒有多加說明，但卻已勝過千言萬語。網友紛紛表示，「起來這道牆永遠都不會是空白的了，就算他是空白，是一片白紙還是能辱華」、「這面牆從此以後就有它獨特的使命了」、「以後就是辱華牆，沒跑了」。


倫敦知名塗鴉牆刷白、秀紅字！中國留學生遭譏：完美強化負面印象

華為66億元成立房產公司！強調不對外仍掀炒房質疑　衝上微博熱搜

中國官員救災4死1失蹤　吉林書記：大力宣傳事蹟

中國海外警察站被查抄　藉雲端巧門繼續長臂管轄

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀