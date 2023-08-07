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水晶灣集團攜手越捷航空包機直航　期待台越兩地遊客互送

▲台灣水晶灣集團董事總經理潘品睿（中 ），與京城旅行社董事長沈本立（右）、五福旅行副總吳泂俊（左），舉行經銷商簽約儀式，力推高雄包機直航越南金蘭機場。（圖／記者郭凱杰攝，2023.08.07）
▲台灣水晶灣集團董事總經理潘品睿（中 ），與京城旅行社董事長沈本立（右）、五福旅行副總吳泂俊（左），舉行經銷商簽約儀式，力推高雄包機直航越南金蘭機場。（圖／記者郭凱杰攝，2023.08.07）

記者郭凱杰／高雄報導

看好疫後旅遊業商機，越南旅遊業者水晶灣集團進軍台灣市場，攜手VIETJET越捷航空從高雄包機直航越南中南部的金蘭機場，今(7)日在高雄漢來飯店舉行「經銷商簽約儀式暨旅遊產品發布說明會」，10月起將推出高雄包機直航至越南金蘭機場，每週3班，航程只要2.5小時。台灣水晶灣總經理潘品睿表示，越南和高雄同屬熱帶氣候區，可更快速的適應當地的氣候及環境，立即體驗越南旅遊的各種活動及美食。 

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▲台灣水晶灣總經理潘品睿表示，越南和高雄同屬熱帶氣候區，可更快速的適應當地的氣候及環境，立即體驗越南旅遊的各種活動及美食。 （圖／記者郭凱杰攝，2023.08.07）
▲台灣水晶灣總經理潘品睿表示，越南和高雄同屬熱帶氣候區，可更快速的適應當地的氣候及環境，立即體驗越南旅遊的各種活動及美食。 （圖／記者郭凱杰攝，2023.08.07）
在台灣水晶灣集團董事總經理潘品睿與經銷商京城旅行社董事長沈本立、五福旅行社董事長許順富，及高雄市觀光局專委陳傑軒，高雄市議員林智鴻及多家旅行同業代表見證下，今天在漢來飯店舉行高雄到芽莊首航「經銷商簽約儀式暨旅遊產品發佈說明會」，並共同宣佈台北桃園及高雄直飛越南金蘭機場，台灣直飛新航線將正式啟航，10月17日台北，10月18日高雄芽莊啟航，每週三班台北、高雄班機，往返越南慶和省金蘭機場。

交通部觀光局統計，越南成為國人旅遊的前5大目的地，今年上半年越南外籍客占比台灣排第4。今年10月18日更將開闢高雄直飛越南金蘭機場的新航線。看準中南越旅遊新興市場，越南旅行業者水晶灣集團今天也與高雄旅行業者簽約，共推包機遊程，也期待將來兩地互送旅客觀光。

潘品睿表示，水晶灣集團攜手VIETJET越捷航空，從高雄包機直航越南中南部的金蘭機場，航程縮短到只要2.5小時。10月17日首航是由台北起飛，而10月18日高雄芽莊線啟航，分別為每周各3班，往返越南慶和省金蘭機場，每班可送230位旅客。

潘品睿指出，越南成為東南亞旅遊市場的新寵，2023上半年越南外國旅客約560萬人次，客源部分台灣人到越南排名為第4。然而，過去較少國人到中南越旅遊，為此特別推出包機套裝遊程，主打中南越的慶和省、寧順省、林同省三省，依芽莊、大叻等景點不同特質，打造出不同風格行程。

高雄京城旅行社董事長沈本立指出，現在台灣有很多航空公司因機師不足，很多航線開不出來，而高雄旅遊產品相較於北部有限，期待與水晶灣合作的包機模式，不只做單向生意，也能同時把越南觀光客帶進台灣。

高市府觀光局專委陳傑軒提到，今天代表觀光局長高閔琳前來見證，樂見高雄飛越南旅遊的最後一塊拼圖也拼上，相信未來越南與高雄會有更密切連結，也期待兩地遊客互送，越南旅客能到高雄觀光，藉此推廣高雄城市風貌、美食等。

值得一提的是，水晶灣集團更突破傳統旅遊的服務模式，整合集團上下游的旅遊資源，發揮集團最大的經濟效益，獨家提供一條龍全包式的精品旅遊服務，讓旅行越南不再是走馬看花，而是一種文化與人文的深層接觸，體驗多樣且豐富的越南旅遊。為慶祝首航，更推出各種超值優惠套裝行程，讓台灣遊客以最友善的價格，享受最精緻的旅遊。更多精彩行程請洽台灣水晶灣及各大簽約合作旅行社。

潘品睿也強調，此次包機簽約儀式，也向全台灣宣告集團致力於建立多元高品質的旅遊產品，以全新感受及體驗，其中包括交通、住宿、物、娛樂、渡假、體驗、療養等，同時也積極開發越南新的旅遊有潛力風景地區。

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