水晶灣集團攜手越捷航空包機直航　期待台越兩地遊客互送

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交通部觀光局統計，越南成為國人旅遊的前5大目的地，今年上半年越南外籍客占比台灣排第4。今年10月18日更將開闢高雄直飛越南金蘭機場的新航線。看準中南越旅遊新興市場，越南旅行業者水晶灣集團今天也與高雄旅行業者簽約，共推包機遊程，也期待將來兩地互送旅客觀光。
潘品睿表示，水晶灣集團攜手VIETJET越捷航空，從高雄包機直航越南中南部的金蘭機場，航程縮短到只要2.5小時。10月17日首航是由台北起飛，而10月18日高雄芽莊線啟航，分別為每周各3班，往返越南慶和省金蘭機場，每班可送230位旅客。
潘品睿指出，越南成為東南亞旅遊市場的新寵，2023上半年越南外國旅客約560萬人次，客源部分台灣人到越南排名為第4。然而，過去較少國人到中南越旅遊，為此特別推出包機套裝遊程，主打中南越的慶和省、寧順省、林同省三省，依芽莊、大叻等景點不同特質，打造出不同風格行程。
高雄京城旅行社董事長沈本立指出，現在台灣有很多航空公司因機師不足，很多航線開不出來，而高雄旅遊產品相較於北部有限，期待與水晶灣合作的包機模式，不只做單向生意，也能同時把越南觀光客帶進台灣。
高市府觀光局專委陳傑軒提到，今天代表觀光局長高閔琳前來見證，樂見高雄飛越南旅遊的最後一塊拼圖也拼上，相信未來越南與高雄會有更密切連結，也期待兩地遊客互送，越南旅客能到高雄觀光，藉此推廣高雄城市風貌、美食等。
值得一提的是，水晶灣集團更突破傳統旅遊的服務模式，整合集團上下游的旅遊資源，發揮集團最大的經濟效益，獨家提供一條龍全包式的精品旅遊服務，讓旅行越南不再是走馬看花，而是一種文化與人文的深層接觸，體驗多樣且豐富的越南旅遊。為慶祝首航，更推出各種超值優惠套裝行程，讓台灣遊客以最友善的價格，享受最精緻的旅遊。更多精彩行程請洽台灣水晶灣及各大簽約合作旅行社。
潘品睿也強調，此次包機簽約儀式，也向全台灣宣告集團致力於建立多元高品質的旅遊產品，以全新感受及體驗，其中包括交通、住宿、物、娛樂、渡假、體驗、療養等，同時也積極開發越南新的旅遊有潛力風景地區。