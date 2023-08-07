忠貞法國麵包中毒通報增至489人 桃園市成立府層級食安專案小組
桃園市中壢忠貞市場阿箴越南法國麵包食物中毒案，市府衛生局說明，截至今（7）日中午12時，共有489人通報、就醫354人，住院中32人。桃園市成立府層級食安管理專案小組，由副市長王明鉅負責督導專案小組，強化跨局處合作及各項食安工作。衛生局除主動電話關心民眾外，衛生局劉局長也親自至醫院，關心民眾的健康及需求，桃園市政府亦將全力協助消費者與業者協商或調解。
記者李春台／桃園報導
衛生局說明，本次事件民眾人體採檢檢體21件送疾病管制署檢驗，今日已有7件檢出「沙門氏桿菌」，將進行分型檢驗，其餘檢體仍檢驗中；另4件廚工、6件食品及4件環境檢體亦檢驗中，若有結果將進一步公布，另將相關事證移地檢署偵辦。
衛生局提醒食品業者，從業人員應保持良好衛生習慣，並落實作業場所清潔、設備及容器具消毒、高風險食材(如：非洗選蛋)應妥善管控製程，避免交叉污染，販售公開陳列之即時食品，溫度應落實監測(冷藏7°C以下、冷凍-18°C以下、溫藏60°C以上)，以確保食品品質，依據食品安全衛生管理法第8條：「食品業者之從業人員、作業場所、設施衛生管理及其品保制度，均應符合食品之良好衛生規範準則，未依規定，經命其限期改正，屆期不改正，依同法第44條處新臺幣6萬至2億元罰鍰。
衛生局提醒消費者，購買即食食品慎選環境衛生優良之店家，購買後應儘早食用，切勿放置於室溫過久，以免變質造成身體不適。衛生局已主動電話聯繫267位民眾目前健康狀況及需求，民眾如有消費問題或任何爭議，可撥打0800-285-000或1950消費者服務專線，向衛生局或本市消費者服務中心申訴。