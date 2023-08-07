《柏德之門3》超夯！Steam同接破80萬 開發者提醒新手：相信骰子
拉瑞安工作室（Larian Studios）推出的《柏德之門3》（Baldur's Gate 3）於日前正式發行後大獲好評，在Steam的同時在線玩家人數峰值創下81萬4666人的紀錄，在SteamDB的最受歡迎遊戲排行榜也殺進前3，這樣的好表現連拉瑞安工作室都大感驚訝。
記者倪浩軒/綜合報導
根據遊戲媒體《GamesHub》報導，《柏德之門3》在2020年就以搶先體驗的模式推出，多年來一邊持續開發，一邊根據玩家的反饋不斷調整，3年磨1劍，創造出一款經典的DnD角色扮演遊戲，憑藉著故事驅動的遊戲體驗，讓玩家深深沈浸其中。
而拉瑞安工作室的遊戲總監杜斯（Michael Douse）也在X（前身推特）發文，針對初次嘗試DnD角色扮演遊戲的新手玩家給予建議，杜斯表示，「不要擔心如何完成任務或贏得戰鬥，而是專注於探索、操作工具和系統，記住要慢慢來，並相信骰子」。
杜斯強調，《柏德之門3》不是一款前往某個特定地點並清理地圖以獲得獎勵的遊戲，而是一款讓玩家利用智慧和創造力來克服挑戰的遊戲，往往會讓玩家在最意想不到的地方得到回報。杜斯舉例，玩家可以和遊戲中的動物交談、和死者交談，如果發現上鎖的箱子打不開可以嘗試直接用砸的，發現到不了的地方，可以嘗試木箱堆高高後爬上去，「所有你認為你做不到的事情，其實你很可能可以做到，相信自己，也相信骰子」。
杜斯反覆提到骰子，因為在DnD遊戲中，玩家很容易因為一次倒霉的擲骰而錯過攻擊，即便玩家感覺一切戰場的條件都對自己有利，壞運氣還是會發生。杜斯表示，Miss一次攻擊沒有關係，即使你沒有如預期的大獲全勝，最終仍然可以用你自己的方式獲勝，只要別死就行。如果玩家實在卡關，也可以降低遊戲難度，並記得多多存檔。