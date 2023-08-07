蔡政府作假帳？財部阮清華駁：那我們都要下台　稱債務控管更重要

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至於為何要編列特別預算？阮清華說，根據預算法第85條規定國家有重大支出及緊急事件可以編列特別預算，而特別預算特色就是具一次性且金額大，這也不是最近才有，蔡總統執政或前任總統都有編列過特別預算，而且因為特別預算金額很大，總預算每年都要編列，如果放到總預算內會過度膨脹，總預算及總支出都會受影響，債限控管也會大亂。
雖然蔡總統任內確實編較多特別預算，但特別預算編列都是採分年編列，而且因執行時間都比較長，難免會跨執行，也因分年編列金額都不大，債限沒有往上，尤其GDP不斷成長，舉債空間會變大，對未來舉債影響就有限。
至於外界質疑蔡政府把很多預算都灌到特別預算，有「作假帳」之嫌？阮清華強調，「財部作假帳的話，我們可能都要下台」，其實不論總預算還是特別預算都要納入債限控管，並要經過立法院審議通過後，還要受審計部監督，「怎可能作假帳，有點不可思議」，何況台灣是民主、五權分立國家，行政、立法、監察等都是環環相扣關係，「不可能作假帳，這說法對我們太沈重，我們作假帳還得了」。
他還表示，蔡總統任內編列特別預算都是依預算法編列，特別預算不是一年編列，而是分年編列，這樣每年要編的經費就沒那麼多，況且經濟不可能都停滯，隨著歲入提高、GDP增加，舉債空間會變大，債限比例沒有拉高，還是維持非常健康、非常低的水準。
阮清華強調，「重點不是用特別預算發，就違反財政紀律，重要是做好債務控管，債限比例這是國際通用比較標準」，而且特別預算一定要訂特別條例，通過後才能編預算，立法院通過後才能執行，再經審計部最後決算審議，怎可能逃避監督，絕不會有這情況發生，「我們是公務員不會做違法的事」。
阮清華也提到，我國債務控管非常嚴謹，美國沒有流量債限，日本完全沒有上限，因此債務餘額占GDP比率超過260%，可是我國在嚴謹債限管控下，目前債務比率降至27.2%，而且截至今年7月底，我國人均負債降至25.6萬元，美國人一出生就負債9.73萬美元、約台幣300萬元。
對於大家批評「債留子孫」的說法，阮清華認為重大建設一定會有長期跨執政的情況發生，像是捷運、高鐵，而且對國家都長遠發展都是好事的，屬於百年建設，而大家也都會受益，不是只有這世代在負擔，而是各世代平均分攤，不能說「債留子孫」是各世代支援各項建設。
此外，財政部也指出，中央政府賡續推動開源節流，自106年度起連續6年總決算歲入歲出有賸餘，自107年度起原編列債務舉借數均未舉借，並全數執行債務還本，同時依公共債務法規定視情況增加還本，減少債務累積，合計總預算實質還本達5227億元。各該年度歲入歲出賸餘扣除債務還本後，均累計至歲計賸餘，蓄積財政能量，支應因應疫情、經濟發展及國防戰力提升的特別預算融資財源，減少特別預算債務舉借數，例如疫後強化經濟特別預算因111年度總決算確定累計歲計賸餘足以支應，原編列債務舉借預算數1999億元完全不舉借。