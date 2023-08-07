撇台獨金孫 賴清德：台灣政治只有政治金童、沒有金孫
民進黨主席暨總統參選人賴清德接受資深媒體人鄭弘儀專訪，並於今（7）日晚間播出，對於在野黨替賴清德貼上「台獨金孫」標籤，對此賴清德說，自己當然不接受、也不是事實，認為在台灣政治上「只有政治金童，不可能有台獨金孫或民主金孫。」另解釋昔稱「務實的台獨工作者」，台獨是指台灣不屬於中華人民共和國，而務實就是根據事實，所謂工作者就是守護台灣。
記者陳威叡／台北報導
賴清德受訪時被問及被貼上「台獨金孫」標籤，對此表示自己當然不接受，也沒有這個事實，認為台灣政治上只有政治金童，也沒有台獨金孫，提及台灣幾十年來的獨立運動或民主運動，參與的人都非常辛苦，被關、被抓甚至犧牲寶貴的生命，就是為了一個理想，希望台灣能夠愈來愈好，希望台灣的子孫可以在土地上安居樂業，大家都是台灣小孩。自己是家中老么，但不可能是金孫。
對於務實的台獨工作者，賴清德解釋，所謂務實就是根據事實，事實上台灣不屬於中華人民共和國的一部分，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，而所謂工作者就是守護台灣，自己的使命棄醫從政，尤其是現在要參選總統，守護台灣的民主、和平與繁榮，就是他的使命。
賴清德說，台獨是指台灣人民擁有這塊土地的所有權，台灣的主權不屬於中華人民共和國，而工作者就是建設國家、發展經濟與造福人民，並且守護台灣的主權、抵抗中國的侵略，讓後代子孫可以在這個土地上安居樂業。
賴清德表示，台獨就是稱呼自己的國名，有中華民國，有中華民國台灣，有時候也會用台灣來稱呼國家，這就是目前台灣的狀況。