世大運／謝謝台灣英雄！成績締造海外最佳且一種類金牌數輾壓全球

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彭名揚選手在田徑男子400公尺跨欄跑出48秒62，除摘下我國在此項目史上首金，也改寫傳奇名將陳天文在2001年北京世大運所締造、高懸22年48秒64全國紀錄；男子跳高傅兆玄、蔡維智分獲銀、銅牌，男子跳遠文華佑、林佳興分獲銀、銅牌，也是繼2017年臺北世大運男子標槍鄭兆村、黃士峰後，再次能在單屆單項獲複數獎牌。
游泳更新史上最佳紀錄，王星皓繼2019年在男子200公尺混合式拿下銅牌與隊史首面游泳獎牌後，本屆同項目更上層樓獲銀牌，王冠閎隨後在男子200公尺蝶式也獲銀牌，單屆最佳紀錄由1銅提升至2銀。黃渼茜雖無獎牌，但游泳女子50公尺自由式2度改寫自己所保持的全國紀錄，也是難得成就。
競技體操名將李智凱在男子鞍馬也以懸殊差距、於個人最後一屆世大運完成3連霸。曾為聖獲男子跳馬銀牌，是繼2005年伊士麥世大運黃怡學摘金後，在該項目暌違18年首面獎牌。男子鞍馬蕭佑然獲銅牌，是首次能在體操單項獲複數獎牌，也顯示李智凱後繼有人。
球類運動亦有斬獲。我國本已是世大運網球史上最成功代表隊，歷屆22金10銀20銅，在本屆囊括3項雙打、2項團體冠軍，締造5金1銀1銅史上最佳成績後，累計27金11銀21銅，在現存代表隊中已領先17金10銀23銅、史上第3韓國多達10金差距（史上第2為蘇聯18金16銀12銅）。
羽球2金1銀2銅也是歷屆之最，由於2019年拿坡里並未舉辦羽球賽事，因此混合團體項目是繼2017年臺北主場摘金後，完成2連霸。此外，女子籃球取得第4名，男子籃球分組末輪97比84擊敗地主中國。
武術套路選手孫家閎本屆寫下代表隊雙料第1，7月29日太極劍銀牌是本屆首面獎牌，7月30日太極拳金牌是本屆首面金牌。