碳權交易所成立！企業恐「碳焦慮」上身　交易遊戲規則怎麼訂？

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不符國際碳標準 企業「挫咧等」掉訂單、喪失競爭力
碳權交所成立、創造兆元產值並提供就業機會固然重要，但對企業來說相關的「碳權遊戲規則」訂定刻不容緩，因為對於出口為導向的台灣產業結構而言，一旦碳權不符國際標準，企業有可能被蘋果、特斯拉等國際大廠踢出供應鏈名單，像是歐盟預計自2026年起，將對進口的高碳排商品課徵碳稅，也就是說，企業如果無法在製造商品中減碳或達到「碳中和」，最終導致碳排放量超標，即便沒有被國際大廠踢出供應鏈，但仍有可能被課徵高關稅，屆時企業國際競爭力將大幅衰退，因此企業紛紛關注碳權到底該如何交易。
碳權可視為排放二氧化碳的權利，企業碳排量若超過規定的配額，就需要在交易市場上購買碳權，反之，如果企業有多餘的配額，就可在交易市場上出售，像是特斯拉發展電動車，就讓他在2022年碳權銷售上大賺17.8億美元（約合新台幣569.6億元），而今年第一季碳權營收季增12%，來到5.21億美元，2023年碳權營收可望再突破新高。
企業「碳焦慮」上身 工商團體提建言得馬上接軌國際
碳權交所成立之前，工商團體就陸續跳出來喊話，建議政府應該要如何做，才不會對企業造成太大的壓力，讓「碳焦慮」上身。三三會理事長林伯豐曾說，設置碳權交易市場有其必要性，但碳權交易制度應參考歐盟、韓國等作法，台灣初期應先以免費核配額度來引導企業參與，再逐步調整額度，同時所課徵的碳權費用必須與國際接軌，以免重複交易課稅被扒兩層皮。
工商協進會同樣關注企業是否因為碳權在國際上維持或喪失競爭力，認為企業取得境外碳權至關重要，碳權交易所應就國際碳權認證、監理與追蹤建立標準，以確保企業符合國際供應鏈的要求
而台灣碳權交易所成立，針對企業關注的國外碳權交易與接軌國際部分，董事長林修銘表示，碳交所已與國際碳權核發減量認證的國際獨立機構黃金標準（Gold Standard）合作，9月將簽合作備忘錄，而最快今年底碳交所就可以提供外國碳權掛牌交易。也就是說，碳交所今年的主要工作為「國外碳權買賣及碳諮詢」，國內碳權仍需要等「氣候變遷因應法」子法完備後，環保署訂定碳費計價標準，才有機會在明（2024）年上半年上路。
自然碳匯納入碳權交易？前提得先做好「碳盤查」
而外界也關注之前漲過一波的「碳權概念股」中，擁有豐富「自然碳匯」（儲存二氧化碳的天然倉庫）的造林企業是否有利多？未來「碳匯」有沒有可能被納入碳權交易？像是華紙、永豐餘與正隆，其中華紙在兩岸三地擁有三萬公頃的林地，被外界視為是未來重要資產，成為資本市場關注焦點。
為此，分析師謝晨彥表示，碳交所是否能夠計劃性計算這些碳資產價值，目前仍是未知數，且碳權不像AI，AI有實際訂單，有看得見的營收貢獻，但碳權目前僅止於「概念」，等到碳權資產化，顯現在財報上，還需要很長一段時間，只是短線確實有話題性，但提醒投資人得多評估。
針對「碳匯」未來有沒有可能納入碳權交易？林修銘肯定這項說法，但他說「就像知道自己體重多少，才知道要減重多少」強調前提是基本功「碳盤查」的重要性。不過，他坦言，碳盤查需要有足夠的人才，因此教育訓練是碳交所初期的服務之一，才能再逐步進展到碳費的訂定與國內碳交易的進行。