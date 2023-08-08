影／父親節真情告白！被兒子當馬騎　賴清德罕見曝親密親子照

今（7）日是父親節，民進黨總統參選人賴清德在臉書和IG發布「爸爸們的真情告白」短片，首度曝光初為人父的年輕模樣，包含被兒子當馬騎、替兒子洗澡等畫面。賴清德表示，對一位爸爸而言，只要孩子能平平安安的長大，就是最好的父親節禮物。 我是廣告 請繼續往下閱讀 賴清德在臉書、IG發布「爸爸們的真情告白」短片，邀請台中第六選區的江肇國、新竹縣第二選區的曾聖凱、高雄市第六選區的趙天麟、桃園市第一選區的鄭運鵬等4名已為人父的民進黨立委參選人溫情告白。賴清德表示，相信許多台灣爸爸都跟他一樣，很難對孩子說出感性的話，一開口就詞窮，常常不小心就把關心變成嘮叨，其實，他每年都非常期待父親節的到來，記得第一次收到孩子送給他的卡片，充滿感動和喜悅。賴清德提到，對於一位爸爸而言，只要孩子能平平安安的長大，就是最好的父親節禮物，很開心能邀請到四位父親曾聖凱、江肇國、趙天麟、鄭運鵬，「藉由父親節的日子，一起說出想對小孩的真情告白，也期待未來，我們都能更直接地表達對子女的愛」。▲賴清德罕見PO出親子照。（圖／賴清德辦公室提供）有科技奶爸之稱的曾聖凱在影片中分享，他當爸爸後最常偷偷擔心的是，「女兒今天過得開心嗎？」雖然女兒常鑽到懷裡跟他說「今天不開心」，卻又自顧自地吱吱喳喳，說了很多在學校發生好玩的事，然後又大笑起來，這就是女兒撒嬌的方式。江肇國提到，第一次收到父親節卡片時，感動的程度超乎想像，眼淚差一點都藏不住。他說，以前年輕時，都是他寫卡片給身邊的人，未曾想過收到兒子童言童語寫的卡片，竟然會是這麼的感動。育有三個孩子的趙天麟說，有一年父親節，太太和孩子買了一台按摩椅給他，那是家裡使用率最高的器材，而孩子們對於未來還沒有定見，他便給孩子更大的空間，因為親子關係是他最在意的美好。喜歡動漫的鄭運鵬說，他會跟小孩一起看漫畫、打電動，是互相了解的好夥伴，希望成為小孩遇到問題時，願意向他尋求幫助的爸爸，這代表他們不只是父子、父女的關係，更是彼此最好的朋友。▲賴清德替兒子洗澡。（圖／賴清德競選辦公室提供） 馬辦批蔡英文說謊 總統府諷：與Bumbler馬政府比高下立判余天稱「年紀大」當面要不分區立委 賴清德肯定過去對民主貢獻前瞻激戰！綠委斥藍白為選舉抹黑「吃乾抹淨集體失憶」探視九鵬基地受傷人員 蔡英文：國家會負責所有照顧、給予協助