張國清受習近平委派　赴涿州視察洪災善後

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報導指出，張國清今天率領有關部門在河北省「指導支持」災後搶修恢復，以及受災民眾生活保障工作。
張國清說，中共總書記習近平「非常牽掛」各地受災情況，「時刻惦記」受災群眾安全，「十分關心」災情變化和救災進展，「反覆叮囑」要持續做好搶險救災、搶修恢復特別是受災群眾安全和生活保障工作。
他又說，各地區、各有關方面要「全面貫徹習近平總書記重要指示精神，落實李強總理要求」，加大力度、快速響應，全力支持和幫助災區盡快恢復正常生產生活秩序。
根據報導，張國清前往涿州市受災群眾安置點、居民小區，轉達習近平對災區廣大幹部群眾的「深切牽掛」和「親切慰問」，實地察看集中安置群眾生活條件，詳細了解居民回遷、道路清淤、供水供電供氣和市場供應等工作進展。
張國清在涿州表示，在「以習近平同志為核心的黨中央堅強領導和有力指揮」下，各地區、各有關方面「全力以赴防汛抗洪救災」，受災群眾積極開展自救，前期重大險情「得到及時控制和排除」，道路交通逐步恢復暢通，供電供水供氣通信等正在全面恢復。
他說，當前河北要在繼續抓好搶險救災的同時，集中精力抓好搶修恢復、災後重建，特別是受災群眾生活保障工作。
張國清指出，目前河北洪水正處於退水階段，要毫不鬆懈加強行洪河道、蓄滯洪區圍堤等巡查防護，及時有效處置險情，確保「安全行洪洩洪」。現在不少山體水分飽和，要加強監測預警，嚴防坍方、滑坡、土石流等衍生災害，避免出現新的傷亡。
他提到，要加快重要基礎設施搶修恢復，加快城鄉排水除澇，加快清理清運淤泥、垃圾、雜物，做好環境消毒殺菌和衛生防疫，全面排查房屋建築等風險隱患並及時除險加固，讓受災群眾早日安全返回家園。
張國清說，各有關方面派出的應急搶險搶修隊伍「要服從當地統一指揮調度」，做到步調一致、凝聚合力。要針對一些地方退水時間較長，確實保障轉移安置群眾基本生活，滿足看病就醫等需求。要組織好生活必需品供應，確保市場供應充足、物價穩定。有關部門要迅速指導災區謀劃災後恢復重建規劃，提早開展補償救助，「把黨中央的關懷及時送到受災群眾手中」。（編輯：邱國強）1120807