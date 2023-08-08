向英粉喊話 賴清德：跟總統關係好、曾邀來萬里老家吃飯
民進黨主席暨總統參選人賴清德接受資深媒體人鄭弘儀專訪，並於昨日首播，外界關注昔與總統蔡英文黨內初選的「英德之爭」，有部分蔡英文支持者對其不諒解，賴清德表示，兩人關係很好、合作無間，私底下也有互動與相處，他曾邀請總統來萬里老家吃飯，也提及當初會參加黨內初選，是因為很多人勸進，而民進黨的文化一向就是對內競爭、對外團結，最後強調總統蔡英文也曾公開說過，肯定這場初選帶給大選的整體效應。賴清德指出，這些說明希望能夠讓支持者了解與接受。
記者陳威叡／台北報導
對於與蔡英文的關係始終是外界關注的話題，賴清德說，兩人關係很好，因為大家就是一個團隊且合作無間，總統交付的工作他也都順利完成，總統對他很信任，那彼此私底下也都有在互動相處。
賴清德透露，自己也曾經邀請總統來萬里老家吃飯，總統也跟好朋友一起來，家中準備當地的料理。而對於2019年參加總統初選引發黨內譁然，賴清德解釋，這是因為習近平發表習五點，基層一片恐慌，很多人勸進他參選，他也感覺到國家的安危，所以參加初選。
其次賴清德說，民進黨的文化就是對內競爭、對外團結，參加初選在民進黨中是再平常不過的事情，當然社會上有些人也許會不這樣想，不過民進黨的文化就是如此；最後提及總統也曾在高雄與台南的謝票宴上肯定這場初選，肯定初選所帶來大選整體的效應。賴清德也說，希望藉由這次說明，能夠讓支持者了解與接受。