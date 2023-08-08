父親節搶機票！虎航今10:00開賣曼谷1799元 亞航飛馬尼拉竟488元
今日父親節，台灣虎航也針對飛曼谷航班推出僅有兩日的促銷，今(8)日10:00單程未稅僅1799元起。另外還與曼谷當地餐廳、商店合作，憑台灣虎航登機證享有8折起。另外，亞航（亞洲航空，AirAsia）也有針對幾個亞洲國家推促銷票，最便宜的是台北/高雄飛菲律賓馬尼拉，未稅價竟僅有488元，意即有機會訂到比北高來回高鐵票更便宜的來回機票。
記者葉盛耀/綜合報導
每到節慶總會推出促銷機票的台灣虎航，今(8)日10:00起~2023年8月9日 23:59，有便宜機票可以搶，飛曼谷單程為未稅價1799元起。可預購出發時間為即日起~2023年12月20日，等於夏季橫跨至冬季。
另外，即日起至10月底，還與曼谷當地店家簽有合作，出示台灣虎航登機證至合作店家，最低滿500元泰銖起，即可享20%折扣專屬優惠，即8折。店家包含以咖哩螃蟹聞名國際的Savoey Thai Restaurant，以及曾獲CNN評選為「曼谷最佳六大泰式按摩」的Divana Spa等，都算是知名大品牌。
亞洲航空（AirAsia）也有飛東南亞的促銷票，優惠期限即日起至2023年8月13日，可預訂出發時間為2023年8月21日~2023年12月20日，且最低的竟只488元，即是台北/高雄直飛菲律賓馬尼拉，單程未稅488元起。另外台北/高雄直飛吉隆坡，單程未稅1160元起；台北直飛曼谷、清邁，單程未稅1050元起；台北飛宿霧，單程單程未稅988元起。