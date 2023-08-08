看衰吉達會談！克宮嗆毫無價值 俄鷹派前總統：烏克蘭應下跪求饒
沙烏地阿拉伯5至6日在吉達（Jeddah）舉辦烏克蘭和平峰會，美國、日本、中國、烏克蘭等約40個國家，皆有派遣高官出席，共商俄烏戰爭和平方案。然而，俄羅斯並未受邀，還在事後發表聲明，抨擊吉達會談毫無價值與意義，經常在社群網站上發表鷹派言論的俄羅斯前總統梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）也發文聲稱，「談判本身還沒有必要，敵人必須下跪求饒」。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合外媒報導，俄國外交部7日抨擊吉達會談，強調「任何沒有俄羅斯參與的和談都是無效的」，希望烏克蘭放棄抵抗，停止戰鬥和進行恐怖襲擊，才有可能產生真正全面、可持續和公正的解決方案，烏克蘭的西方盟友也應停止繼續向烏克蘭提供武器。
俄國外交部對沒有受邀參加吉達會談深感不滿，其發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）更直言：「如果沒有俄羅斯的參與，也沒有考慮到俄羅斯的利益，任何有關烏克蘭危機問題的會議都是毫無價值的」；而所謂的烏克蘭和平方案的10點內容，任何一條都無法結束戰爭。
多次發表威脅動用核武的俄國鷹派前總統梅德維傑夫，也在Telegram頻道上表示，任何和平提議都必須滿足3個基本條件才有可能成功，分別是「衝突雙方的參與」（不存在）、「歷史背景」（他認為1991年前烏克蘭並不存在，而是俄羅斯帝國的一部分）、「當前衝突」（他聲稱烏克蘭正處於半衰期，部分領土已回歸俄羅斯）。
梅德維傑夫並聲稱，願意承認這些「顯而易見之事實」的人，才有調停成功的機會，不過在他看來，目前還沒有必要與烏克蘭談判，並嗆道「敵人應該下跪求饒」。