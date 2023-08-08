出事了？把倫敦塗鴉牆變愛國牆 中國男控被網暴：還有人要我的頭
一名在英國修讀藝術學位的中國留學生，近日因為將倫敦東區的紅磚巷（Brick Lane）刷白，寫上24個顯眼的「富強、民主、文明、和諧、自由、平等、公正、法治、愛國、敬業、誠信、友善」紅字，引發爭議。他在事發後不久後發文，強調自己的創作沒有任何政治意圖，聲稱遭到網路暴力，收到死亡威脅，還有香港團體揚言要取他頭顱等等。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
帳號名為「yique一鵲」（本名王漢錚）的中國留學生與朋友，本月5日把中國「社會主義核心價值觀」的24個顯眼大紅字刷在倫敦街頭，引爆海內外輿論。他在事件發酵後於IG上發表長篇聲明，控訴自己和團隊成員都受到「非常激烈的網暴和生命安全威脅」，甚至有香港團體放話要花錢買他的頭，就連個人資訊（含父母）、私人生活都被惡意醜化且放大，不斷接到電話騷擾，擔心父母年事已高，人身安全會有疑慮，懇請廣大憤怒網友「不要這樣」，他願一人承擔所有質疑和後果。
王漢錚並表示，自己只是單純希望分享作品，但收到的回應遠比想像的猛烈，已經到了必須設法保護自己和家人的地步。對於外界有關他是「高級黑的反共藝術家」，還是「低級紅的海外小粉紅」，他在聲明中則數度呼籲自己並無政治立場，雖然他確實很愛自己的國家。
王漢錚又說，這個作品在構思之初只是個探測器，本意在於引發不同的討論，只是一種藝術表達，他也有事先確定過，紅磚巷確實是自由塗鴉區，並諮詢了當地的塗鴉者，詢問他們是否介意被覆蓋，這些都有影像和圖片為證。他並感謝來自朋友的支持、關心和詢問，但他已決定先不再接受任何媒體採訪，因為無法承受惡意和抨擊，只希望盡可能留下自己被網暴的紀錄，讓一切都攤在陽光下。