殉職警遺孀遭家暴！吸毒么兒爆打年邁老母 新北地院裁定羈押
殉職警眷遭家暴！前新北市刑警大隊林姓小隊長，26年前因查緝毒品案不幸遭槍殺殉職，其遺孀王姓妻子獨自扶養3個孩子長大，近日，卻傳出67歲的王婦遭染毒的26歲小兒子家爆，甚至連王婦在聲請保護令期間，仍遭兒子二度施暴，警方獲報後依法逮捕涉案男子，依傷害罪嫌移送，檢方訊後聲請羈押獲准。
記者林盈君／綜合報導
據了解，林姓小隊長於26年前，查緝毒品案不幸殉職，留下王婦獨自扶養3個孩子長大，直到去年才退休。而王婦小兒子林男疑似染毒，身背多項前科，6日凌晨，他在家中毆打年邁母親，導致王婦臉部擦挫傷、右眼結膜出血，遂到轄區海山警分局聲請暫時保護令，但王婦擔憂兒子背上刑責並未提告，未料當日晚間，林男又再度毆打王婦，被警方依傷害現行犯逮捕。新北地檢署檢察官複訊後，向新北地院聲押，新北地院裁定羈押。
※【NOWnews 今日新聞
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