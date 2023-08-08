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NBA／直言不該比「4冠手勢」挑釁Booker　K湯：那天我被他逼急了

▲Klay Thompson和Devin Booker發生口角。（圖／美聯社／達志影像）
▲Klay Thompson和Devin Booker發生口角。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

Klay Thompson近期作客快艇球星Paul George的播客節目「Podcast P」，後者詢問了他在聯盟中對其他球員說垃圾話的次數，並提到了之前和Devin Booker發生口角、並比出「我有4冠」手勢的那一刻，對此K湯坦言自己當下不應該那樣做，並稱讚Booker是一名好球員。

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兩人談到的那一場比賽發生在2022年10月，Thompson在和Booker的對位中明顯處於劣勢，隨著比賽白熱化，兩人在場上也開始出現一些言語交換，之後對抗情緒加深，Thompson比出「4冠手勢」、展示自己是勇士王朝的4冠功臣。後者隨後在那場比賽中被趕出場。

回顧雙方那次充滿激情的交鋒時，這位金州勇士隊的明星後衛對他自己在處理衝突時的做法不滿，直言自己很尊重Booker，也坦言在那個當下他有些被逼急了。

「我當時感覺不太好，那天Booker把我逼急了。我不應該那樣子做，不該比出4冠手勢。」Thompson那樣說道，「我在那場比賽沒有達到應有的水平，我們有時都會感到有一種不安全感。我是個男人，我承認我有軟弱的時刻，我並不為那時的舉動感到驕傲。」

Thompson還對Booker獻上自己的深深的敬意，他稱對方努力幫助鳳凰城太陽保持競爭力，並成為這支球隊的基石，自己很欣賞這種擁有職業態度的球員。


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