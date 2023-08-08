父親節特輯／「東哥」黃忠義流下男兒淚！黃紹熙意外驚喜探班
中職球星歡慶父親節，前興農牛球星「東哥」黃忠義透露自己過去生日收到父親的第一個禮物就是手套，讓他註定走上棒球路，而他也在近期參加《NOWnews今日新聞》招牌節目「野球名人房」中，提到自己對兒子黃紹熙很嚴格，但也有「慈父」的一面，送小兒子上飛機後，他也留下男兒淚。
記者吳政紘/綜合報導
「東哥」黃忠義是中職傳奇球星，不但完成千安百轟百盜的成就，還有史上中職唯一的「總教練代打滿貫轟」，讓球迷十分津津樂道，而東哥在場上十分強悍，對棒球很執著，場下卻是很關心家人。
「我對自己兒子要求很高，希望你可以超越你老爸，當然不是球場，而是要對自己有挑戰，要超越自己。」東哥說。
黃紹熙過去是統一獅隊內野手，近期則是轉戰業餘綺麗珊瑚，而他對父親黃忠義算是「又愛又怕」，因為父親對他很嚴厲，但黃忠義也透露往事，「過去他去日本唸書（岡山共生高校），我送他到機場，跟他說完，頭一轉，眼淚就流下來。」
而黃紹熙也透露自己出國唸書的心情，如今「東哥」終於真的透露對兒子「愛之深、責之切」的心情，也為兒子的夢想、目標繼續努力。
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