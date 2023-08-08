少女時代慶出道16周年 Sunny發文證實不再續約 ：我會繼續前進
韓國女團「少女時代」8位成員目前和SM娛樂仍有合約的有太妍、Sunny、孝淵、俞利和潤娥。近日是少女時代成團16周年，她們親自手寫信獻給粉絲，官方上傳4張手寫信封，唯獨少了Sunny的信。Sunny今（8）日發文證實，自己不與SM娛樂續約，「無論未來日子如何，我都會帶著強大的生命力繼續向前邁進。」
記者薛羽彤/綜合報導
Sunny今日在IG上發出一張粉紅色的圖片，並寫下長文，透露自己出走SM娛樂，她表示這16年以來，要感謝成員、家人、工作人員以及粉絲一路以來的陪伴，感謝粉絲的關心和愛護，感謝大家長久以來不變的支持，「我學習在新環境中以不同的角度看待自己，無論未來日子如何，我都會帶著強大的生命力繼續向前邁進。 」還有粉絲擔心留言詢問「她只是不在SM娛樂，但還是少女時代成員吧？」其他網友貼心解答，「是的！和其他不再在SM工作的成員一樣。」
事實上，5日是少女時代成軍16周年紀念日，官方粉絲平台特別曝光成員的手寫信，只有4張唯獨少了Sunny，加上今年是續約季，讓外界瘋猜Sunny可能不再和SM娛樂續約。而Sunny也沒讓粉絲等太久，今日就親自宣布確實不續約，眾人也紛紛獻上祝福。