快刷存摺！父親節北市發紅包 55萬人「爽拿1500元」
台北市長蔣萬安上任後宣布，今年恢復發放重陽敬老禮金，若為列冊台北市低收、中低及中低老津長者，已於8月7日直接入帳至本人帳戶，一般長者則從今（8）日起至9月7日，可持敬老卡至四大超商、北市各捷運站悠遊卡加值機、美廉社及101購物中心B1服務台等地點靠卡領取，全台北市有55萬名長輩受惠。
記者林莞茜／綜合報導
台北市社會局表示，今年共編列8.5億預算發放，預計有超過55萬長者受惠，只要設籍北市滿3個月，且年底年滿65歲至98歲長者，都符合領取資格，滿99歲者還能加碼領1萬元及禮品，且除了可領取現金外，還有敬老卡靠卡、郵局或富邦銀行匯款方式。
根據規劃，台北市列冊低收、中低及中低老津長者，已於8月7日直接入帳至本人帳戶，一般長者則在父親節當天起至9月7日，優先以敬老卡（含註記敬老之愛心卡）可持卡至北市各捷運站悠遊卡加值機、四大超商、美廉社及101購物中心B1服務台等地點靠卡領取重陽禮金。
現金領取方式，則為10/12至11/13期間，由長者前往設籍區公所公布定點及時間領取。若不想再跑一趟，則可選擇在8/31前至社會局官網填寫資料，就可匯款到本人郵局或台北富邦銀行帳戶，預計會在10月3日入帳。