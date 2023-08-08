生前死後都令人恐懼！波蘭疑出土「吸血鬼兒童」遺骸 腳上還戴鎖
中古世紀的歐洲，吸血鬼、狼人讓人聞風喪膽，在缺乏科學精神的年代，也有很多匪夷所思的事情發生。近日考古學家在波蘭中北部一處17世紀的墓地裡，出土了一具在當時疑似被視為吸血鬼的兒童遺骸，腳上還掛著三角形的鎖。同樣的地點先前也曾挖出一具被鐮刀橫跨喉嚨、釘在地上、腳部上鎖的女性遺骸，下葬方式凸顯他們相當被畏懼。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《紐約郵報》等外媒報導，考古學家在波蘭的皮恩村（Pien），發現了一具可追溯到1600年代的兒童遺骸，從骨骼生長狀況研判，孩子死時介於5至7歲，遺體被發現時面部朝下，一隻腳上還掛著一把三角形的鎖。
考古學家波林斯基（Dariusz Poliński）分析，遺體腳部之所以用鎖綁住，臉朝下入土，可能象徵著生命階段的結束，意在防止死者回歸、傷害生者，這可能是當時人們擔心會發生的事，起源於民間信仰，有時被描述為與吸血鬼有關。
考古團隊還在周邊地區發現了30多個其他墓葬，從下葬方式來看，意味著裡面埋的人，在生前、死後都令人恐懼。
古老的歐陸有很長一段時間，都壟罩在封建及迷信的陰影下，特殊墓葬、火刑等層出不窮，雖然留下不少想像空間，但從後世的角度來看，很多或許都與邪惡傳說無關，而是出於政治或信仰的迫害。