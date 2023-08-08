跨年房開賣了！寒舍艾美連住兩晚早鳥省4千 涵碧樓推賞月住房
離2024還有5個月，已有信義區的飯店搶簽開賣跨年住房專案。台北寒舍艾美酒店搶攻跨年商機，即日起開放預訂「三天兩夜跨年住房專案」，祭出早鳥優惠價，10月31日(含)前預訂，雙人入住「面101景觀房型」每房52,000元起+15.5%，面松仁路「城市景觀房型」，早鳥價每房35,000元起+15.5%。日月潭涵碧樓酒店也針對中秋節檔期推出「時尚之旅」2023 年一泊一食專案，最低價位為湖畔套房雙人成行，平日售價 1萬5700+10%起。
記者葉盛耀/綜合報導
信義區周邊的飯店，跨年夜住房總是一房難求，尤其是面對101房型，太晚預訂的話，可是有錢也買不到。台北寒舍艾美酒店即日起開賣「三天兩夜跨年住房專案」，享早鳥價，連住兩晚且其中一夜為2023年12月31日，可選擇「2023年12月30日至2024年1月1日」或「2023年12月31日至2024年1月2日」。
面101景觀房型，10月31日(含)前預訂，獨享早鳥價每房52,000元起+15.5%；11月1日起預訂，每房56,000元起+15.5%。面松仁路城市景觀房型：10月31日(含)前預訂，獨享早鳥價每房35,000元起+15.5%；11月1日起預訂，每房39,000元起+15.5%，等於最多可省4千元的優惠，上述專案皆含兩客探索廚房自助早餐。另還有共有60平方公尺(18坪)大空間的「景隅套房」，早鳥價88,000元+15.5%，一覽台北101大樓景緻。
另外，日月潭涵碧樓酒店也針對中秋節檔期推出「時尚之旅」2023 年一泊一食專案，湖景套房雙人成行，平日售價 1萬7700+10%起、假日每房/兩人售價 2萬0300+10%起。湖畔套房雙人成行，平日售價 1萬5700+10%起、假日每房/兩人售價1萬8300+10%起。專案內容包括：一泊一食(東方餐廳自助早餐)、迎賓飲料與客房內迎賓水果、無線寬頻上網，並免費使用戶外 60 米無邊際游泳池及健身房設施。