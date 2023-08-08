今迎父親節「雨區擴大」！大雨還要連轟4天 北台灣也進射程範圍
今（8）日父親節，天氣上持續受到西南風影響，中南部地區要持續留意局部較大雨勢，北部和東半部則位處背風側，要留意攝氏36至38度的高溫，天氣風險公司總經理彭啟明直言「南北真的兩樣情」。分析師吳聖宇則指出，日本東南方海面上的熱帶性低氣壓，有機會在今天發展為今年第7號颱風「蘭恩」，但對路徑上台灣並無影響。
記者張志浩/綜合報導
吳聖宇表示，今天在嘉義以南整天都有機會下雨，山區或平地都要留意較大雨勢，雲林以北到東半部地區雖然降雨相對較少，但位於低壓帶內，大氣狀態也不穩定，白天容易有熱對流發展帶來雷雨的情況，尤其山區有局部較大雨勢發生，午後外出記得攜帶雨具，溫度方面，西南風背風面的大台北、東半部地區溫度較偏高，氣象局持續發布高溫特報，要注意攝氏36至38度高溫發生的可能性。
吳聖宇說明，明天起至週五（8月9日至8月11日），卡努颱風北上往韓國移動，西南風配合低壓帶的環境還是持續影響台灣，且西南風帶來的水氣較多，大氣不穩定度高，迎風面的中南部地區降雨較多，且有局部短時較大雨勢發生的可能性，北部、東半部的熱對流雷雨發展也會更旺盛一些，有出現局部大雷雨的機會，降雨時間比較集中在白天，尤其是中午過後的下半天期間，整體天氣並不穩定。
週末（8月12日至8月13日）太平洋高壓有增強的趨勢，台灣附近水氣將會減少，中南部迎風面的降雨可望逐漸停止下來，僅剩下夜晚清晨在沿海地區還有局部降雨的機會，主要的天氣變化，會轉為白天在山區發展的熱對流雷雨，整體天氣型態將會恢復夏季型天氣，溫度也可能會再度開始升高，週末期間可能又要開始留意局部高溫出現的可能性。