別拿錯卡！今起在Costco只能刷這張　店外也想拿5%回饋記得要登錄

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而舊卡失效後，今日起想進賣場刷卡消費的人，就得使用台北富邦銀行發行的Costco聯名卡才行。北富銀表示，若是富邦舊卡友線上申辦無相片聯名卡，最快可在5-10分鐘內完成核卡，再搭配Costco電子會員綁定，就能即辦即刷。
如果是Costco電子會員，自今起只要核卡通過，即使還未收到實體卡片，也能在核卡後30天內在Costco App完成快速綁卡，只要打開Costco App的Costco Pay功能，即可自動帶出可綁定卡別，無需自行輸入卡號即可輕鬆綁定並可立即在Costco店內通路以Costco Pay刷卡支付，只是好市多線上購物尚未支援Costco Pay
至於全新的Costco富邦聯名卡有什麼優惠好康？今日起在好市多賣場內消費享2%好多金回饋無上限；線上購物享3%好多金回饋無上限，還有Costco自助加油享最高3%好多金回饋，每期帳單上限也加碼至200元，而且每1元好多金可折抵1元台灣好市多會費或賣場內消費。
此外，聯名卡的回饋與黑鑽會員回饋是可同時擁有的，黑鑽會員享有絕大多數消費2%的回饋，回饋上限3萬元，好市多每期優惠專案精選多項熱門商品搭配Costco富邦聯名卡可以同時享有商品折扣以及好多金回饋，以好市多線上購物為例，若再搭配黑鑽會員的2%消費回饋，每筆消費輕鬆拿到最高5%的回饋。
這張全新富邦Costco聯名卡除在店內仍有「好多金」可賺，旅遊及8大精選通路優惠活動也延長至10月31日，會員在指定航空公司、旅行社及海外實體通路持聯名卡消費最高享5%好多金回饋，平時不出國會員也可於外送、節能商店、有機食品、健身運動、醫藥保健、影音、藥妝與LINE Pay等精選通路使用聯名卡消費，也可以享有最高5%好多金回饋。
信用卡理財達人寶可孟接受《NOWnews今日新聞》採訪時則提醒，雖然富邦Costco聯名卡提供的「好多金」與舊卡的「多利金」是一樣的東西，只是折抵時間不同，但富邦這聯名卡好多金折抵時間是在每年1月至2月，3月就會過期失效，有使用並在好市多消費的卡友，記得在每年1月、2月要抵扣掉。同時，要拿店外指定最高5%回饋，這些回饋都有限額及需要登錄才拿得到，如果沒登錄就只能拿到1%回饋，因此，別只聽到有5%回饋拚命刷，沒登錄就拿不到高回饋。
至於首次申辦新卡的人，只要核卡後30天內一般消費滿1000元即可享有滿額禮500元好多金，同時申辦代扣繳好市多續期會員年費的話，還可再享自動續約禮500元折抵，最多可享1000元回饋，活動只到明年1月31日。