父親節今起開喝！全家美式、拿鐵第2杯8元 超商咖啡買2送2限今天
父親節咖啡優惠開跑，全家今（8日）起至22日，單品咖啡，可享同品項第二杯8元可寄杯，並且特濃美式27杯、特濃拿鐵23杯只要888元，相當於下殺6折優惠；全家8日限定優惠私品茶買2送1，65元的珍珠醇奶茶搭配自帶杯優惠，最低39元開喝。OK超商則有單日限定優惠，8月8日當天大杯莊園級美式／拿鐵，或是濃厚系莊園級美式／拿鐵，不限冰熱，即享同品項買2送2，APP則有買10送10優惠。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家8月8日至8月10日，隨買跨店取推出888元父親節限定組合，有大杯特濃美式27杯、大杯特濃拿鐵23杯、私品茶40元系列37杯、私品茶55元系列27杯888元、酷繽沙系列23杯888元、霜淇淋30入888元。還有8日會員好茶日限定，隨買跨店取私品茶買2送1優惠，相當於下殺67折，單杯奶茶免40元，比手搖飲店還便宜。
還有今起至22日前，凡於門市購買單品咖啡，可享同品項第二杯8元（可寄杯，同品項上限10杯）；活動期間購買單品咖啡，還加贈父親節杯墊乙個，每店限量88個，贈完為止。
OK超商8月8日限定，8月8日當天大杯莊園級美式／拿鐵（原價45元、55元），或是濃厚系莊園級美式／拿鐵（原價55元、65元），不限冰熱，即享同品項買2送2，APP則有大杯莊園級美式／拿鐵，享買10杯送10杯。門市即起至13日前，還有西西里咖啡單杯8折優惠（原價65元）。